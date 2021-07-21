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С помощью адронного коллайдера выявили новую форму материи

С помощью адронного коллайдера выявили новую форму материи

Группа ученых с помощью Большого адронного коллайдера открыла новую частицу материи – экзотический тетракварк. Об этом 29 июля сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на публикацию CERN.

Отмечается, что частица сильно выделяется среди собратьев. Это единственный известный науке дважды очарованный тетракварк, то есть, содержащий сразу два очарованных кварка, но не имеющий в своем составе очарованных антикварков.

Она имеет положительный заряд (+1) и массу приблизительно 3,875 ГэВ (гигаэлектронвольт).

Отмечается, что экзотический тетракварк – рекордсмен-долгожитель. Время его жизни примерно в 10-500 раз больше частиц с похожей массой.

Тетракварк – это экзотическая элементарная частица, адрон, состоящий из двух кварков и двух антикварков. Экзотическими тетракварки называют, потому что изначально считалось, что адроны могут состоять или из пары кварк-антикварк (такой адрон называется мезоном), или из трех кварков (в этом случае адрон называется барионом; барионами являются, например, протон или нейтрон).

Более 50 лет назад было сделано предположение, что существуют адроны, состоящие из четырех и даже пяти кварков – тетракварки и пентакварки. На данный момент экспериментально обнаружены четыре пентакварка и около 20 тетракварков.

Кварк – фундаментальная частица, не наблюдаемая в свободном состоянии, но входящая в состав сильно взаимодействующих частиц, таких как протоны и нейтроны. Кварки являются бесструктурными, точечными частицами.

Очарованными называются кварки с положительным зарядом, равным двум третям элементарного электрического заряда и массой 1,25 ГэВ.

По материалам Корреспондент.net
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