С помощью адронного коллайдера выявили новую форму материи

Группа ученых с помощью Большого адронного коллайдера открыла новую частицу материи – экзотический тетракварк. Об этом 29 июля сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на публикацию CERN.
Отмечается, что частица сильно выделяется среди собратьев. Это единственный известный науке дважды очарованный тетракварк, то есть, содержащий сразу два очарованных кварка, но не имеющий в своем составе очарованных антикварков.
Она имеет положительный заряд (+1) и массу приблизительно 3,875 ГэВ (гигаэлектронвольт).
Отмечается, что экзотический тетракварк – рекордсмен-долгожитель. Время его жизни примерно в 10-500 раз больше частиц с похожей массой.
Тетракварк – это экзотическая элементарная частица, адрон, состоящий из двух кварков и двух антикварков. Экзотическими тетракварки называют, потому что изначально считалось, что адроны могут состоять или из пары кварк-антикварк (такой адрон называется мезоном), или из трех кварков (в этом случае адрон называется барионом; барионами являются, например, протон или нейтрон).
Более 50 лет назад было сделано предположение, что существуют адроны, состоящие из четырех и даже пяти кварков – тетракварки и пентакварки. На данный момент экспериментально обнаружены четыре пентакварка и около 20 тетракварков.
Кварк – фундаментальная частица, не наблюдаемая в свободном состоянии, но входящая в состав сильно взаимодействующих частиц, таких как протоны и нейтроны. Кварки являются бесструктурными, точечными частицами.
Очарованными называются кварки с положительным зарядом, равным двум третям элементарного электрического заряда и массой 1,25 ГэВ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Работа в Польше для украинцев: что предлагают и сколько платятВчера, 09:05 - 2069 5
Налоги при покупке жилья: можно ли сэкономить на оформлении сделкиПозавчера, 12:00 - 3554 4
Huawei представил два флагманских смартфона с камерами LeicaВчера, 04:21 - 422 3
Минцифры: COVID-сертификаты в «Дії» пока не позволяют выезжать за границуВчера, 19:35 - 346 2
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 711 2
Налоги для ФЛП в 2022 году возрастут: сколько заплатят предпринимателиВчера, 10:35 - 5203 1
Нарушители ПДД отказываются платить штрафы – бюджет может недополучить 2,6 млрд грнВчера, 20:22 - 3101
Украинские банкиры спрогнозировали курс на ближайшие неделиВчера, 11:00 - 2442 1
Работа в Польше для украинцев: что предлагают и сколько платятВчера, 09:05 - 2069 5
Нужно ли новому владельцу автомобиля переоформлять страховой полис на себяВчера, 16:34 - 861
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 712 2
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1470 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1435 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 779
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 2482 2