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НБУ: мировые цены на товары украинского экспорта будут постепенно снижаться

НБУ: мировые цены на товары украинского экспорта будут постепенно снижаться

НБУ ожидает, что глобальная ценовая конъюнктура для Украины на мировых рынках после стремительного улучшения в первом полугодии 2021 года в дальнейшем будет постепенно ухудшаться:

«Ускоренный рост предложения даже при высоком спросе постепенно будет стабилизировать мировые цены на большинство товарных групп. Однако из-за усиления контроля за выбросами в мире (вследствие активизации выполнения Парижского климатического соглашения) среднесрочный уровень цен на большинство товаров будет выше по сравнению с предыдущими годами.

Во II квартале продолжалось стремительное подорожание стали из-за существенного дефицита в условиях ускоренного восстановления мировой экономики и ужесточения экологических требований, что вынуждает менять технологические процессы. Наращивание мирового предложения постепенно скорректирует цены вниз, однако реализация плана регулирования выбросов, прежде всего Китаем и ЕС, будет удерживать цены на высоких уровнях. По этой же причине значительным будет оставаться спрос на высококачественную руду. Однако из-за увеличения производства руды Австралией, Бразилией и Китаем (на африканском железорудном проекте) она будет медленно дешеветь.

Мировые цены на зерновые и масличные культуры росли и были довольно волатильны из-за высокого потребления со стороны промышленного, кормового и пищевого сегментов. Дополнительным негативным фактором были более низкие урожаи из-за ухудшения погодных условий, в частности в странах Латинской Америки. В дальнейшем, несмотря на высокий мировой спрос, цены будут снижаться на эти товарные группы благодаря ожидаемым рекордным урожаям.

Мировые цены на энергоносители резко выросли в условиях восстановления мировой экономики, действия соглашения ОПЕК+ и исчерпания запасов (запасы природного газа по состоянию на конец июня в Европе оставались на 10-летнем минимуме для этого периода). На прогнозном горизонте цены на нефть будут колебаться около 60−70 долл./бар. Высокий спрос будет удовлетворяться существенными объемами добычи, прежде всего странами вне ОПЕК, и ожидаемым возобновлением поставок из Ирана в рамках выполнения ядерной сделки. При этом спрос на природный газ как более экологически чистый продукт будет существенно расти, что будет удерживать цены на него, несмотря на сезонные коррекции, на высоком уровне».

По материалам Finbalance
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