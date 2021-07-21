Укрзализныця назначила еще четыре поезда в «курортных» направлениях

“Укрзализныця” назначила четыре дополнительных поезда.
Об этом сообщает “Укрзализныця” в Telegram-канале.
Какие поезда назначили:
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