Укрзализныця назначила еще четыре поезда в «курортных» направлениях

“Укрзализныця” назначила четыре дополнительных поезда.

Об этом сообщает “Укрзализныця” в Telegram-канале.

Какие поезда назначили:

поезд № 258/257 Львов — Одесса, который будет отправляться из Львова с 30 июля по 10 сентября по четным числам в 17:30. Из Одессы он будет отправляться с 1 августа по 11 сентября по нечетным числам в 17:00;

поезд № 242/241 Одесса — Харьков, который будет отправляться из Одессы 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 августа в 23:37. Обратно из Харькова он будет курсировать 6, 8, 16, 18, 20, 26 и 28 августа в 17:36;

поезд № 246/245 Запорожье — Одесса. Он будет отправляться из Запорожья 5, 15 и 25 августа в 04: 20;

поезд № 209 Харьков — Запорожье, который будет отправляться из Харькова 11, 23 и 31 августа в 01:40.

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