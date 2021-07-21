Межбанк: будут ли сюрпризы по курсу доллара и евро

Эта пятница будет на валютном рынке достаточно интересной и пройдет в два этапа. Всему виной – фактор окончания месяца. Все клиенты и сами банки будут спешить закрыть свои операции на отчетную дату и это отразится на всей динамике торгов.
На первом этапе (обычно до 13-14 часов) банки будут закрывать клиентские сделки и активность на межбанке будет максимальной. Одновременный выход на рынок большого числа крупных и мелких игроков будет отражаться на соотношении спроса и предложения, и в конечном итоге – на курсовом тренде в этот период.
После 14-15 часов наступит второй этап сессии, когда на рынке уже останутся в основном только сами банки. Они будут закрывать свои собственные сделки по валютной позиции, а также закрывать нормативы НБУ на отчетную дату. В этот период сделок по количеству уже будет мало, а вот по суммам они могут быть абсолютно разными – от нескольких десятков тысяч долларов до нескольких миллионов и во многом будут зависеть только от задач уже непосредственно каждого из финучреждений. Последний час сессии пройдет уже в очень вялом режиме с единичными сделками на небольшие суммы.
НБУ постарается в этой ситуации в ход торгов не вмешиваться, а спекулянты будут активны в основном только в формате “ в две стороны”. Лишь при больших перекосах спроса и предложения (во что сегодня мы не особо верим) – они постараются воспользоваться ситуацией и будут пытаться раскачать котировки в течение дня.
Фактор возмещений НДС экспортерам, а также отдельные выходы на торги игроков-спекулянтов и нерезидентов – сегодня будут значительно меньше влиять на курсообразование. Каждому клиенту и банкам надо закрывать месяц и тут уже не до особых дополнительных заработков за счет скачков курса.
При этом именно фактор завершения месяца и фактически очень малообъемный рынок в последний час-полтора сессии – могут за счет двух-трех сделок существенно “подвинуть” курс в нужную для тех , кто их делает сторону.Это стоит учитывать всем участникам торгов.
По нашему прогнозу в пятницу объем операций на межбанке не превысит $110-125 млн при заключении до 410-560 сделок.
Котировки межбанка, по расчетам “Минфина” 30 июля будут в пределах: доллар — коридор 26,75-27,00 грн, евро — коридор 31,65-32,05 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Доллар: коридор покупок и продаж 26,70-27,05 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15-20 коп, а в кассах банков около 20-25 коп.
Евро: в банках коридор от 31,60 до 32,20 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 31,70-32,05 грн при спреде до 20-25 копеек.
В обменниках финкомпаний: покупка 26,83-26,90 грн и продажа 26,92-27,00 грн.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,86 / 26.88
евро – 31,91 / 31, 93
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