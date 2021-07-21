СБУ предотвратила незаконную приватизацию 45 государственных санаториев и объектов недвижимости на 5 млрд грн

По материалам кибердепартамента СБУ Печерский районный суд г. Киева наложил арест на 45 комплексов ориентировочной стоимостью 5 млрд грн. Все они были незаконно выведены из государственной собственности в прошлом году.
Об этом сообщает СБУ.
Это вынужденный шаг, чтобы остановить преступную схему и не допустить государственных убытков от незаконной приватизации государственных санаториев и объектов недвижимости, которые находятся на балансе профсоюзов.
СБУ, ГБР и Офис генпрокурора провели новую серию обысков, чтобы получить очередные доказательства противоправной деятельности злоумышленников. Они состоялись в помещениях ЧАО «Укрпрофтур, ЧАО «Укрпрофздравница» и Федерации профессиональных союзов Украины.
В ходе обысков по всей территории Украины изъято большое количество документов, имеющих важное значение для досудебного расследования.
По версии следствия, злоумышленники создали действенную схему отчуждения государственного имущества. Она заключается в занижении рыночной стоимости объекта в десятки раз и проведении покупателем минимальной официальной оплаты без согласования с Фондом государственного имущества. Это приводило к нанесению ущерба государству в особо крупных размерах.
Потенциальная сумма неправомерной выгоды, которую получали служебные лица этих обществ, составляет примерно 50% за объект от его реальной стоимости. При этом реализация имущества проводилась родственникам или лицам, с которыми достигнуто предварительное согласие.
Задокументирован незаконный вывод из госсобственности таких объектов, как: санаторий «Жовтень» (Конча-Заспа), курортные санатории в Одессе и Одесской области, более 15 санаторных объектов в курортном городе Очаков Николаевской области, дом в городе-курорте Моршин и др.
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