Коммунальные платежки в августе: готовиться ли украинцам к потрясениям

Весомых причин для увеличения стоимости коммунальных услуг в Украине в августе нет. Такое мнение высказал глава комитета по вопросам ЖКХ общественного совета при КГГА Олег Попенко.

«Пока я не вижу перспектив подорожания коммунальных платежей на август. То, что многие теплокоммунэнерго объявили о подорожании своих услуг, так это пока предположение, и точные цифры станут понятны к началу отопительного сезона», — подмечает в беседе с UBR.ua Олег Попенко.

Эксперт также добавил, что подорожание электроэнергии откладывается до 1 сентября, а может быть «и до 1 октября». Так что ближайший месяц украинцы точно будут платить 1,68 грн за 1 кВт*час, говорит Попенко.

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«Единственно что, Киев получил новые платежки с инфляционными процентами. Это бесспорно удорожает платежку, и некоторые киевляне получили на 300−500 грн, а некоторые даже и на 1000 грн больше», — заметил глава комитета по вопросам ЖКХ общественного совета при КГГА.

Напомним, на платежки с «инфляционной поправкой» от КП «Киевтеплоэнерго» уже отреагировал Антимонопольный комитет.

Справка Finance.ua: