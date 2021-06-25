Украинцы будут получать третью платежку за газ: что это означает

В Украине 1 мая вступил в силу закон об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. Он перевел жителей частных и многоквартирных домов на индивидуальные договоры с поставщиками услуг. Кроме того, теперь украинцам будет приходить третья платежка за газ.

Зачем она и что еще предусматривает закон – рассказали журналисты портала «Слово и дело».

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Третью платежку за газ получат жители многоквартирных домов. Дополнительный платеж возник вследствие разделения стоимости транспортировки газа и стоимости обслуживания сетей. В квитанции будет такая информация: тариф, сумма к выплате за месяц, другие сведения о техническом обслуживании внутридомовых сетей.

Платежка будет приходить не постоянно, а лишь при необходимости, например, в случае возникновения аварии или поломки, которую нужно устранить.

Раньше, когда человек оплачивал непосредственно газоснабжение, то в стоимость 1 кубометра газа фактически закладывалась стоимость обслуживания сетей. В цене были две составляющие: стоимость самого газа и стоимость его доставки потребителю, в том числе обслуживания сетей. После того как были разделены платежки – отдельно за доставку газа, отдельно за сам газ – выяснилось, что в городах в многоквартирных домах в эту стоимость доставки и распределения газа не была включена стоимость обслуживания сетей внутри самого дома.

Закон предусматривает, что техническое обслуживание сетей будет осуществляться на основании отдельного договора. Совладельцы домов должны будут заключать договор с операторами газораспределительных сетей, которые могут проводить техобслуживание.

Техническое обслуживание внутридомовых сетей не включает в себя текущий и капитальный ремонт систем.



Инфографика: «Слово и дело»