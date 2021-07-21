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Будут ли привилегии для вакцинированных против коронавируса украинцев: ответ Минздрава

Будут ли привилегии для вакцинированных против коронавируса украинцев: ответ Минздрава

Министерство здравоохранения Украины рассматривало возможность введения привилегий для вакцинированных от коронавируса украинцев, но пока этого не будет. Нужно, чтобы вакцинировалось большое количество населения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главного санитарного врача Украины Игоря Кузина в эфире «Сніданку з 1+1».

По его словам, Минздрав сейчас будет фокусироваться на расширении вакцинации населения Украины.

«Потому что, когда мы будем говорить о привилегиях и о применении административных мер воздействия, то мы должны понимать, что те люди, которые хотели прививаться, они действительно имели возможность это сделать. Сейчас мы видим, что не все люди, которые записались, имели доступ к этому процессу. О привилегиях будем думать потом, когда провакцинируем по крайней мере большое количество населения», — заявил он.

По материалам РБК-Украина
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