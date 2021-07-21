Бизнес-омбудсмен получил рекордное количество жалоб на госорганы

В апреле-июне 2021 года Совет бизнес-омбудсмена получил 531 жалобу на нарушения государственных органов, что на 25% больше против I кв. 2021 года и на 38% больше против II кв. 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Совета бизнес-омбудсмена.
Учреждение завершило расследование 287 дел и помогло бизнесу вернуть и сэкономить 94 млн грн 102 из 104 заявителей (98%), которые заполнили форму обратной связи, остались довольны сотрудничеством с СБО.
“Во втором квартале мы получили рекордное количество обращений за последние три года. Ключевым фактором такого роста стали жалобы на неисполнение судебных решений по регистрации налоговых накладных. Ранее в двух системных отчетах СБО мы разработали рекомендации относительно того, как можно улучшить ситуацию с выполнением решений, вступивших в законную силу, и адресовали их ГНС, Минфину и Кабмину. Считаю, что такой тренд должен привлечь внимание государственных органов и будет побуждать их поскорее имплементировать рекомендации СБО», – отметил бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.
Четыре предмета составляли 85% обращений бизнеса за квартал:
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