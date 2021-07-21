Бизнес-омбудсмен получил рекордное количество жалоб на госорганы

В апреле-июне 2021 года Совет бизнес-омбудсмена получил 531 жалобу на нарушения государственных органов, что на 25% больше против I кв. 2021 года и на 38% больше против II кв. 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Совета бизнес-омбудсмена.

Учреждение завершило расследование 287 дел и помогло бизнесу вернуть и сэкономить 94 млн грн 102 из 104 заявителей (98%), которые заполнили форму обратной связи, остались довольны сотрудничеством с СБО.

“Во втором квартале мы получили рекордное количество обращений за последние три года. Ключевым фактором такого роста стали жалобы на неисполнение судебных решений по регистрации налоговых накладных. Ранее в двух системных отчетах СБО мы разработали рекомендации относительно того, как можно улучшить ситуацию с выполнением решений, вступивших в законную силу, и адресовали их ГНС, Минфину и Кабмину. Считаю, что такой тренд должен привлечь внимание государственных органов и будет побуждать их поскорее имплементировать рекомендации СБО», – отметил бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.

Четыре предмета составляли 85% обращений бизнеса за квартал:

налоговые вопросы. Две трети жалоб бизнеса касались налоговых вопросов. По сравнению с І кв. 2021 года предприниматели больше жаловались на блокировки налоговых накладных, включение в перечень рисковых плательщиков налогов и безосновательно открытые уголовные дела по налоговым вопросам. Больше всего выросло количество жалоб на невыполнение судебных решений по регистрации налоговых накладных;

жалобы на нарушения правоохранителей. Количество жалоб предпринимателей на нарушения Нацполиции и органов прокуратуры несколько сократилось по сравнению с I кв. 2021 года, но увеличилось по сравнению со II кв. 2020 года. На СБУ предприниматели жаловались больше: как против I кв. 2021 года (+13%), так и против II кв. 2020 года (+29%);

предприниматели жаловались больше: как против I кв. 2021 года (+13%), так и против II кв. 2020 года (+29%); жалобы на нарушения государственных регуляторов. Общее количество жалоб на действия государственных регуляторов увеличилось (+44%) против II кв. 2020 года. В то же время, количество жалоб на злоупотребления государственных регуляторов значительно уменьшилось против I кв. 2021 года (+32%);

жалобы на нарушения органов местного самоуправления. Количество обращений в отношении местных органов власти значительно увеличилось: удвоилось против I кв. 2021 года и почти утроилось против II кв. 2020 года.

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