0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 16 0

Украина продолжит диалог с ЕС о получении второго транша макрофинанса

Украина продолжит диалог с ЕС о получении второго транша макрофинанса

Украина продолжит диалог с Европейским Союзом относительно получения второго транша макрофинансовой помощи в сентябре.

Об этом министр финансов Сергей Марченко договорился с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в ходе телефонного разговора, сообщили в пресс-службе Минфина.

Отмечается, что Марченко и Домбровскис обсудили прогресс в выполнении текущих договоренностей, которые являются условием получения Украиной макрофинансовой помощи от ЕС.

«Вы являетесь одним из самых влиятельных друзей нашей страны. Благодарим за то, что включаете Украину в повестку дня Европейского Союза и помогаете в воплощении всех необходимых реформ. Вчера у президента Украины Владимира Зеленского был конструктивный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. И мы надеемся на продолжение программы сотрудничества с Международным валютным фондом уже в ближайшее время», — сказал Марченко.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили, что второй транш макрофинансовой помощи будет предоставлен Украине сразу после того, как в стране будут выполнены шаги по укреплению верховенства закона и реформированию судебной системы.

Напомним, 14 июля Верховная Рада приняла законопроект о реформировании Высшего совета правосудия № 5068 со всеми критически важными правками, в том числе с ключевым голосом независимых международных экспертов в Этическом совете.

Днем ранее Рада поддержала законопроект № 3711-д с предложениями президента Украины о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, оставив ключевой голос в Конкурсной комиссии в ВККС за международными экспертами.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.