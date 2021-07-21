Украина продолжит диалог с ЕС о получении второго транша макрофинанса

Украина продолжит диалог с Европейским Союзом относительно получения второго транша макрофинансовой помощи в сентябре.
Об этом министр финансов Сергей Марченко договорился с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в ходе телефонного разговора, сообщили в пресс-службе Минфина.
Отмечается, что Марченко и Домбровскис обсудили прогресс в выполнении текущих договоренностей, которые являются условием получения Украиной макрофинансовой помощи от ЕС.
«Вы являетесь одним из самых влиятельных друзей нашей страны. Благодарим за то, что включаете Украину в повестку дня Европейского Союза и помогаете в воплощении всех необходимых реформ. Вчера у президента Украины Владимира Зеленского был конструктивный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. И мы надеемся на продолжение программы сотрудничества с Международным валютным фондом уже в ближайшее время», — сказал Марченко.
Ранее в Еврокомиссии подтвердили, что второй транш макрофинансовой помощи будет предоставлен Украине сразу после того, как в стране будут выполнены шаги по укреплению верховенства закона и реформированию судебной системы.
Напомним, 14 июля Верховная Рада приняла законопроект о реформировании Высшего совета правосудия № 5068 со всеми критически важными правками, в том числе с ключевым голосом независимых международных экспертов в Этическом совете.
Днем ранее Рада поддержала законопроект № 3711-д с предложениями президента Украины о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, оставив ключевой голос в Конкурсной комиссии в ВККС за международными экспертами.
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