Турция предоставит Украине 6 тысяч дополнительных разрешений на грузовые автоперевозки

Турецкая Республика предоставит Украине 6 тысяч дополнительных разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Фейсбуке.
Отмечается, что Украина получила дополнительные разрешения на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок следующих видов: 3 000 — для пустого въезда автомобилей; 1 000 — для перевозки в/из третьих стран; 2 000 — для двусторонних перевозок.
«Уже к концу текущей недели разрешения передадут в посольство Украины в Турецкой Республике, а уже в августе разрешения будут в Украине для оформления украинским перевозчикам. Также сейчас активно работаем над тем, чтобы увеличить количество международных дополнительных разрешений по ключевым направлениям», — сказал министр инфраструктры Александр Кубраков.
В Мининфраструктуры добавляют, что, по информации Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, по состоянию на июль украинские перевозчики полностью исчерпали квоту разрешений для пустого въезда и перевозки в/из третьих стран.
«После проведения переговоров были достигнуты договоренности о предоставлении разрешений категорий, в которых заинтересованы украинские перевозчики», — отмечают в министерстве.
Министерство инфраструктуры Украины планирует отменить плату за бронирование разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки.
В 2020 году правительство ввело экспериментальный проект по заказу бланков разрешений на поездку по территориям иностранных государств при выполнении перевозок грузов автомобильным транспортом через Транспортный портал электронных услуг. Этот портал заработал в Украине с 27 декабря 2019 года.
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