Месяц после открытия рынка земли: заключили 2,5 тысячи сделок

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что по состоянию на сегодня заключено 2591 соглашение в рамках действующего рынка земли.
Подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру 4255 нотариусов. Всего заявлений – 4767, из них согласовано 4213, отказ получили 554. Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.
1 июля министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.
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