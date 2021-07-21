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iPhone 14 получит серьезные изменения в дизайне

iPhone 14 получит серьезные изменения в дизайне

В Сети появились данные о том, что компания Apple последние несколько лет подряд не отказывается от выреза сверху дисплея в iPhone, поскольку нет более безопасного и эффективного способа разблокировки, чем Face ID. Но стало известно, что iPhone 14 получит лучшее решение – компания уже имеет патент на размещение поддисплейного сенсора.

В патенте сказано, что iPhone 14 сможет принимать направленный свет, который проходит сквозь экран, причем датчик изображения будет размещен под ним. Эту технологию можно применить к любому датчику, в том числе к датчику освещению, структурированному свету, сканеру отпечатков пальцев и распознавания лица.

Для нормальной работы систем сканирования Touch ID и Face ID плотность пикселей в определенной области экрана будет ниже, чем в остальной части дисплея. Также стоит обратить внимание на то, что в патенте описано, что показатель PPI будет ниже только во время использования системы датчиков Touch ID/Face ID, а остальное время плотность пикселей будет такой же, как и по всему экрану.

Ожидается, что Apple официально презентует новый модельный ряд iPhone 13 уже в сентябре этого года. Правда, систему датчиков Face ID, как и вырез под нее сверху дисплея, в этом поколении не уберут, но уменьшат. Все модели iPhone 13 должны получить поддержку работы в сетях пятого поколения, флагманский чипсет Apple A15 и многое другое.

По материалам ITsider.
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