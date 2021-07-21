0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

Toyota обещает снизить стоимость аккумуляторов для электромобилей на 50%

Toyota обещает снизить стоимость аккумуляторов для электромобилей на 50%

Японские компании Toyota и Panasonic объявили о том, что совместными усилиями смогут снизить стоимость аккумуляторов сразу на 50 процентов. Это поможет удешевить гибридные и электрические автомобили, чтобы конкурировать с корейскими и китайскими моделями.

Стоит напомнить, что у Toyota и Panasonic есть совместное предприятие, на базе которого планируется выпускать новые литий-ионные батареи. Интересно, что удешевить производство планируется уже в следующем году. А к 2025 году поставлена еще более амбициозная задача – уменьшить расходы на 65-70 процентов. Впрочем, многие специалисты сомневаются в возможности таких сокращений.

Как стало известно западным СМИ, большую часть расходов (около 60%) СП тратит на сырье. То есть на литий и кобальт, который растет в цене из-за популярности электрического транспорта. Остальная доля приходится на разработку, производство и инвестиции в действующие заводы.

То есть, у компаний не слишком много возможностей для оптимизации. Однако японцы не теряют оптимизма. В 2020 году СП смогло выпустить почти полтора миллиона батарей, несмотря на определенные сложности, которые связаны с пандемией. Более того, планируется установить новые производственные линии на заводах в городе Химэдзи. В первый год они дадут 80 тысяч единиц батарей с перспективой увеличения.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.