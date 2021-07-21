За месяц в Украине выявили более 4 тысяч неформальных работников — Минэкономики

С момента начала инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений было выявлено 4064 работника, допущенных к работе без трудовых договоров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Уже почти месяц в Украине проводится инспекционная кампания по выявлению неформальных трудовых отношений. За это время было начато 1383 инспекционных посещения и выявлено 4064 работника, допущенных к работе без трудовых договоров», — сказано в сообщении.

Среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет почти 5 человек на одного проверенного работодателя.

Больше всего незадекларированных работников выявлено в Запорожской (437), Винницкой (364) и Хмельницкой (273) областях.

Кроме того, в ходе проведения проверок заключены трудовые договоры с 1690 работниками.

Активнее всего работники легализуются в сферах организации временного размещения (на 141%) и питания (на 35%). Также есть положительная динамика в сферах сельского хозяйства (на 8,5%) и торговли (на 7%).

По сравнению с соответствующим периодом 2020 года количество работников, в отношении которых поступили сообщения о приеме на работу, увеличилось на 12%.

В региональном разрезе с начала инспекционной кампании самая высокая динамика трудоустройства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается в:

Закарпатской области (43,5%).

Черновицкой области (42%).

Донецкой области (36,9)

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