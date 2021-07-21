Ученые объяснили появление тромбов у зараженных коронавирусом

Тромбы в сосудах пациентов с самыми тяжелыми формами COVID-19 могут образовываться из-за ошибок при сборке антител. Так считают молекулярные биологи Редингского университета (Великобритания).
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на научный журнал Blood.
“Ранее мы могли только предполагать, почему при тяжелом течении COVID-19 активируются тромбоциты. Оказалось, что виной всему дефектные антитела – они соединяются с зараженными клетками сосудов и заставляют их вырабатывать сигналы, которые активируют тромбоциты”, – объяснил один из авторов исследования, профессор Редингского университета Джон Гиббинс.
В результате заражения SARS-CoV-2 могут появляться тяжелые нарушения в работе иммунитета, массовые воспаления, формироваться тромбы и появляться проблемы с работой сердца и сосудов. Ученые пытаются понять, почему они возникают и как их предотвратить.
Напомним, врачи в Индии рассказали, чем опасен Delta-вариант коронавируса. Это нарушение слуха, тяжелые расстройства желудка и образование тромбов.
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