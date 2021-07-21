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Швейцарцы научились ремонтировать дороги без перекрытия движения транспорта

Швейцарцы научились ремонтировать дороги без перекрытия движения транспорта

Как сообщает SpecMachinery.com.ua, в Швейцарии запущен пилотный проект, позволяющий проводить ремонтные работы на автомагистралях в дневное время без перекрытия движения транспорта, который получил название «ASTRA Bridge».

В 2019 FEDRO представило концепцию передвижного моста, который должен был решить одну из основных проблем при ремонте дорог. Согласно нормам Швейцарии, восстановительные работы на крупных автомагистралях разрешено проводить исключительно в ночное время.

Однако из-за постоянно растущего объема трафика временные окна для проведения работ становятся все короче. Использование передвижного моста «ASTRA Bridge» позаоляло проводить ремонты дорог в дневное время без перекрытия движения.

По замыслу разработчиков «ASTRA Bridge» устанавливается над ремонтируемым участком трассы. Движение транспортных средств по нему осуществляется со скоростью 60 км/ч по двум полосам.

Общая длина сооружения составляет 240 метров, при этом для проведения строительных работ имеется около 100 метров под мостом. Пандусы въезда и выезда имеют уклон 6%. Поставка ремонтных работ и вывоз строительного мусора производится через полосу движения рядом с мостом.

После того, как работы под мостом будут завершены, он должен передвигаться на 100 метров для проведения следующего этапа. Полная сборка всей конструкции занимает около 14 часов.

Примечательно, что разработчики проекта «ASTRA Bridge» снабдили центральные секции моста колесами, которые могут поворачиваться на 90º. Таким образом все сооружение можно передвигать не только вперед-назад, но и вправо-влево.

Планируется, что к концу осени все элементы моста будут доставлены на склад и впервые собраны, чтобы начать этап испытаний.

Разработка и производство прототипа «ASTRA Bridge» обошлась примерно в 18,5 млн евро. Если технические испытания моста пройдут успешно, то после проведения технического обслуживания, весной 2022 года начнется этап тестирования в реальных условиях.

По материалам Finance.UA
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