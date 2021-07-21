Украина удерживается в ТОП-10 мировых экспортеров курятины

Украина занимает седьмое место в рейтинге мировых поставщиков замороженной курятины, передает УНН со ссылкой на World’s Top Exporters.

Отмечается, что мировым лидером по экспорту курятины устойчиво остается Бразилия. В 2020 году страна экспортировала мяса птицы на 5,5 млрд долл. США.

Второе место с показателем в 2,8 млрд долл. принадлежит США. Третье — Нидерландам. В прошлом году Нидерланды экспортировали мяса птицы на 1,1 млрд долл.

Украина с показателем в 478,8 млн долл. занимает десятое место в рейтинге.

В то же время крупнейший в Украине производитель и экспортер курятины, агрохолдинг МХП за год нарастил экспорт на 23%. В первом полугодии 2021 года МХП экспортировал 191,3 тыс. тонн курятины, тогда как в первом полугодии 2020 — 170,5 тыс. тонн (+ 12%).

«Несмотря на сложные времена, МХП продолжил следовать стратегии как географической диверсификации, так и оптимизации продуктового микса, направляя основные объемы экспорта курятины в основном в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Общий экспорт курятины в первом полугодии 2021 года составил около 57% против 52% за I полугодие 2020 года от общего объема продаж курятины», — рассказали в МХП.