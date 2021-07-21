0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

Участники игорного рынка подпишут меморандум о «рекламном этикете»

Участники игорного рынка подпишут меморандум о «рекламном этикете»

Игорный рынок сейчас активно участвует в создании меморандума, который будет регламентировать размещение информации на рекламных площадях. Документ уже на 99% готов. Осталось только принять технические правки. Все тексты между организаторами согласованы.

Об этом 29 июля во время прошедшей в Киеве пресс-конференции на тему «Тенденции социальной ответственности игорного бизнеса» рассказал глава Всеукраинского союза развития букмекерства Михаил Коваль.

«Это внутренний документ участников рынка для саморегуляции, который не изменяет и не добавляет никаких норм — он просто определяет правила игры для всех участников рынка, чтобы у всех было одно понимание, трактование норм. Потому что все-таки невозможно прописать все в законодательстве детально, даже на уровне подзаконных актов, расписать дорожную карту правоприменения тех или иных норм про рекламу», — отмечает эксперт.

Необходим внутренний документ, добавляет он, который будет понятен всем участникам рынка.

Прежде всего меморандум разграничивает рекламу и спонсорство, поскольку это разные направления.

Спонсорство по закону разрешено в те часы, в которые запрещена реклама. То есть с 6:00 до 23:00. И спонсорская информация, ролики, анонсы разрешены в дневное время.

Соответственно, информация о торговом знаке — бренде организатора азартных игр, который является спонсором, информация о наименовании организатора азартных игр — может выходить в течение дня.

«Для этого необходимо понимание всех участников рынка: что можно ставить в спонсорский ролик, а что — нет. Потому что здесь бывают разные примеры использования спонсорской информации с участием игровых элементов, звуков. Рынок определяет эти позиции, фиксирует их в меморандуме, прописываются определенные „джентельменские соглашения“, что нельзя использовать в спонсорской информации. Пунктов очень много», — говорит Коваль.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.