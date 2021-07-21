Участники игорного рынка подпишут меморандум о «рекламном этикете»

Игорный рынок сейчас активно участвует в создании меморандума, который будет регламентировать размещение информации на рекламных площадях. Документ уже на 99% готов. Осталось только принять технические правки. Все тексты между организаторами согласованы.
Об этом 29 июля во время прошедшей в Киеве пресс-конференции на тему «Тенденции социальной ответственности игорного бизнеса» рассказал глава Всеукраинского союза развития букмекерства Михаил Коваль.
«Это внутренний документ участников рынка для саморегуляции, который не изменяет и не добавляет никаких норм — он просто определяет правила игры для всех участников рынка, чтобы у всех было одно понимание, трактование норм. Потому что все-таки невозможно прописать все в законодательстве детально, даже на уровне подзаконных актов, расписать дорожную карту правоприменения тех или иных норм про рекламу», — отмечает эксперт.
Необходим внутренний документ, добавляет он, который будет понятен всем участникам рынка.
Прежде всего меморандум разграничивает рекламу и спонсорство, поскольку это разные направления.
Спонсорство по закону разрешено в те часы, в которые запрещена реклама. То есть с 6:00 до 23:00. И спонсорская информация, ролики, анонсы разрешены в дневное время.
Соответственно, информация о торговом знаке — бренде организатора азартных игр, который является спонсором, информация о наименовании организатора азартных игр — может выходить в течение дня.
«Для этого необходимо понимание всех участников рынка: что можно ставить в спонсорский ролик, а что — нет. Потому что здесь бывают разные примеры использования спонсорской информации с участием игровых элементов, звуков. Рынок определяет эти позиции, фиксирует их в меморандуме, прописываются определенные „джентельменские соглашения“, что нельзя использовать в спонсорской информации. Пунктов очень много», — говорит Коваль.
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