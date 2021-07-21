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Центробанки по всему миру закупились золотом

Центробанки по всему миру закупились золотом

Центробанки разных стран со всего мира во втором квартале 2021 года активно закупились золотом, пополнив им свои золотовалютные резервы. Об этом говорится в докладе Всемирного совета по золоту WGC.

По данным организации, основными покупателями золота в апреле-июне стали центробанки развивающихся стран, среди которых значатся Таиланд (купил 90,2 тонны), Венгрия (62 тонны), Бразилия (53,7 тонны), Индия (29 тонн) и Узбекистан (25,5 тонны).

По словам опрошенных экономистов, основные мотивы регуляторов заключались в желании застраховаться от растущей инфляции (особенно в условиях низких процентных ставок по госдолгу большинства стран), а также диверсифицировать свои международные резервы.

При этом некоторые центробанки, напротив, распродавали свои золотые запасы, однако в гораздо меньших объемах. Российский ЦБ продал металл на 3,1 тонны, Бундсбанк Германии – на 3,3 тонны, казахстанский регулятор – на 9,9 тонны.

По данным WGC, увеличился во втором квартале не только спрос, но и предложение золота – на 13 процентов, до 1172 тонн. В основном это было связано с ростом добычи.

По материалам Лента.РУ
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