Работа в Харькове: в каких сферах больше всего платят

Средняя заработная плата в конце июля в Харькове составляет около 20 тыс. грн.
Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.
“Вакансии Харькова составляют 5% от общего количества всех активных вакансий. Резюме из региона составляют 4% от всех актуальных на портале. Средний конкурс на одну позицию составляет 2,5 человека”, – сказано в сообщении.
Какую зарплату предлагают:
Зарплата в разных сферах:
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