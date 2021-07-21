Работа в Харькове: в каких сферах больше всего платят

Средняя заработная плата в конце июля в Харькове составляет около 20 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.

“Вакансии Харькова составляют 5% от общего количества всех активных вакансий. Резюме из региона составляют 4% от всех актуальных на портале. Средний конкурс на одну позицию составляет 2,5 человека”, – сказано в сообщении.

Какую зарплату предлагают:

49% работодателей Харькова предлагают компенсацию от 14,6 до 26 тыс. грн;

на сумму от 37,3 до 48,8 тыс. грн могут рассчитывать 14% соискателей;

заработную плату от 60 тыс. грн предлагают 6% работодателей.

Зарплата в разных сферах:

самая высокая компенсация у специалистов отрасли ІТ (средняя заработная плата составляет чуть более 55 тыс. грн.);

также, высокая компенсация у специалистов сферы «Маркетинг, реклама, PR» – (около 49 тыс. грн.) и специалистов из категорий «Логистика, транспорт» (30 тыс. грн.);

чуть меньше (26+ тыс. грн.) получают бухгалтеры, специалисты из сферы сельского хозяйства и на производстве (22+ тыс. грн.).

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Справка Finance.ua:

средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2021 года составила 14 313 гривен. Это на 814 гривен больше по сравнению с маем (13 499 гривен);

эксперт рынка труда Сергей Марченко заявил, что украинские абитуриенты недооценивают промышленность и агробизнес. По его словам, запрос на специалистов в этих сферах стабилен из года в год, но их абитуриенты почему-то обходят вниманием.

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