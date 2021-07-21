Средняя зарплата в Донецкой области увеличилась на 3,7%

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в июне 2021 года составила 14988 грн. По сравнению с маем 2021 года средний уровень оплаты труда увеличился на 3,7%, по сравнению с июнем 2020 года – на 20,4%.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Донецкой области.

Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в июне 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 2,9%, по сравнению с июнем 2020 года – на 8,3%.

Номинальная зарплата в июне 2021 года превышала средний показатель по Украине (14313 грн) на 4,7%. Регион занял второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в июне был в г. Киеве – 20455 грн, самым низким – в Кировоградской области, где он составил 11497 грн).

По уровню средней номинальной заработной платы в июне 2021 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности Донецкой области были работники машиностроения (21801 грн).

Превысила средний показатель по области зарплата работников металлургического комплекса (19207 грн), сферы государственного управления (18653 грн), пищевой промышленности (17140 грн), угольной промышленности (16966 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (15762 грн), финансовой и страховой деятельности (15182 грн).

От 11,2 до 14,2 тыс.грн составила средняя номинальная зарплата работников предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (14188 грн), торговли (14057 грн), строительства (13844 грн), транспорта (12924 грн), образования (12662 грн), здравоохранения и оказания социальной помощи (11445 грн), сельского хозяйства (11188 грн).

Менее 10,0 тыс.грн начислено за июнь работникам предприятий, занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами (9102 грн).

Задолженность по выплате заработной платы на 1 июля 2021 года составила в области (без учета части временно оккупированной территории) 736,4 млн грн, или 20,5% всех долгов по ее выплате в Украине (3592,6 млн грн). Невыплаченная зарплата эквивалентна 14,1% фонда оплаты труда, начисленного за июнь (в среднем по Украине – 3,4%).

В течение июня 2021 года сумма долга по зарплате увеличилась в области на 53,1 млн.грн, или на 7,8%, по сравнению с 1 января 2021 года – на 89,0 млн рн, или на 13,7%.