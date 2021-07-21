Где планируют отдыхать украинцы — результаты опроса

В этом году отпускные планы украинцев в целом вернулись к допандемийным показателям.

Об этом говорят результаты опроса Research & Branding Group.

Как изменились планы на отпуск:

38% украинцев провели или планируют провести отпуск дома (в прошлом году таких было в полтора раза больше);

21% – на море в Украине (в прошлом году таких было в полтора раза меньше);

13% – на даче (так же как и в прошлом году);

6% – в другом населенном пункте Украины (в прошлом году таких было в 6 раз меньше);

5% – на море за рубежом (сопоставимо с прошлым годом);

3% – в других местах за границей (что сопоставимо с 2018-19 гг).



Инфографика: Research & Branding Group

Каждый восьмой житель Украины (13%) в этом году еще не был или не планирует отпуск (что сопоставимо с прошлогодними настроениями), а 6% – не определились (что сопоставимо с 2018-19 гг).

Значительно чаще намерены провести отпуск дома украинцы старшей возрастной группы «60+», а среди старших украинцев и среди сельских жителей меньше всего тех, кто планирует морской отдых в Украине, или посещение других населенных пунктов нашей страны.

Меньше всего тех, кто предпочитает домашний отдых, среди жителей областных центров и жителей южного региона.

Также заметно меньше тех, кто предпочитает дачный отдых, проживает в восточном регионе, а в центральных областях меньше всего тех, кто в этом году не отдыхал или не планирует отпуск.

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