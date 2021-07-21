Ущерб на 42 млн гривен. ГБР уличило застройщика в неуплате налогов

Правоохранители уведомили о подозрении бывшего инспектора налоговой Киевской области, который допустил многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов. В результате чего государству был причинен ущерб на сумму более 42 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-центр ГБР.
Указано, что застройщик должен был зарегистрировать соответствующую предпринимательскую деятельность и платить налоги как физическое лицо-предприниматель в размере 18%, вместо этого делал это как физическое лицо и платил только 5%.
В свою очередь инспектор налоговой “не замечал” нарушения и не зарегистрировал полученные гражданином доходы от строительства и продажи недвижимости на сумму более 292 млн гривен.
Это привело к неуплате в госбюджет налогов на сумму более 42 млн гривен.
Бывший чиновник налоговой подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
Досудебное расследование в отношении застройщика продолжается.
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