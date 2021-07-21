0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 124 0

Ущерб на 42 млн гривен. ГБР уличило застройщика в неуплате налогов

Ущерб на 42 млн гривен. ГБР уличило застройщика в неуплате налогов

Правоохранители уведомили о подозрении бывшего инспектора налоговой Киевской области, который допустил многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов. В результате чего государству был причинен ущерб на сумму более 42 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр ГБР.

Указано, что застройщик должен был зарегистрировать соответствующую предпринимательскую деятельность и платить налоги как физическое лицо-предприниматель в размере 18%, вместо этого делал это как физическое лицо и платил только 5%.

В свою очередь инспектор налоговой “не замечал” нарушения и не зарегистрировал полученные гражданином доходы от строительства и продажи недвижимости на сумму более 292 млн гривен.

Это привело к неуплате в госбюджет налогов на сумму более 42 млн гривен.

Бывший чиновник налоговой подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Досудебное расследование в отношении застройщика продолжается.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.