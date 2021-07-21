Facebook заработал рекордную сумму за последние пять лет

Доход Facebook во 2 квартале вырос на 56% в годовом измерении — это самый быстрый прирост с 2016 года.
Об этом сообщает CNBC.
При этом, чистая прибыль составила 19,9 млрд долл. за первое полугодие и 10,4 млрд долл. во 2 квартале.
Отмечается, что прибыль в пересчете на акцию составила 3,61 долл. против 3,03 долл., как ожидали аналитики.
Выручка составила 29,08 млрд долл. против 27,89 млрд долл., как ожидали аналитики.
Количество ежедневных активных пользователей выросло до 1,91 млрд.
При этом компания заявила, что «общие темпы роста выручки в годовом измерении значительно замедлятся на последовательной основе по мере того, как мы проходим периоды все более сильного роста».
В компании добавили, что во втором квартале было 3,51 млрд ежемесячных пользователей во всем семействе приложений, по сравнению с 3,45 млрд в первом квартале.
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