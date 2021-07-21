0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 7 0

Facebook заработал рекордную сумму за последние пять лет

Facebook заработал рекордную сумму за последние пять лет

Доход Facebook во 2 квартале вырос на 56% в годовом измерении — это самый быстрый прирост с 2016 года.

Об этом сообщает CNBC.

При этом, чистая прибыль составила 19,9 млрд долл. за первое полугодие и 10,4 млрд долл. во 2 квартале.

Отмечается, что прибыль в пересчете на акцию составила 3,61 долл. против 3,03 долл., как ожидали аналитики.

Выручка составила 29,08 млрд долл. против 27,89 млрд долл., как ожидали аналитики.

Количество ежедневных активных пользователей выросло до 1,91 млрд.

При этом компания заявила, что «общие темпы роста выручки в годовом измерении значительно замедлятся на последовательной основе по мере того, как мы проходим периоды все более сильного роста».

В компании добавили, что во втором квартале было 3,51 млрд ежемесячных пользователей во всем семействе приложений, по сравнению с 3,45 млрд в первом квартале.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.