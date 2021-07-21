В столичном метро с начала года составили 2,5 тысячи протоколов на пассажиров без масок

С начала 2021 года в Киевском метрополитене было составлено 2437 протоколов о нарушениях правил карантина. Большинство из них касались отказа соблюдения масочного режима.
Об этом сообщает пресс-служба “Киевского метрополитена” на странице в Facebook.
“С начала 2021 года в метрополитене было составлено 2437 протоколов о нарушениях правил карантина. Большинство из них касались отказа соблюдения масочного режима”, – сказано в сообщении.
Как напомнили в пресс-службе, с лицами, которые не соблюдают условия карантина, проводится разъяснительная работа. При злостных нарушениях правоохранители оформляют случай в соответствии с нормами законодательства.
“Информирование в аудио- и визуальном формате об обязательном соблюдении масочного режима и других предусмотренных карантинных мероприятий в метрополитене проводится постоянно”, – добавили в метрополитене.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сдал банковскую карту в аренду и стал должником: новый интернет-разводВчера, 17:21 - 2594 18
25-35 грн за час: киевлянам могут ввести плату за парковку возле собственного дома7 ч. назад - 2530 16
В Минздраве назвали условие отмены масок в Украине9 ч. назад - 934 8
Списание средств в Приват24: в банке объяснили ситуацию10 ч. назад - 4862 7
Средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов11 ч. назад - 2136 7
Списание средств в Приват24: в банке объяснили ситуацию10 ч. назад - 4862 7
25-35 грн за час: киевлянам могут ввести плату за парковку возле собственного дома7 ч. назад - 2530 16
Средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов11 ч. назад - 2136 7
В Минздраве назвали условие отмены масок в Украине9 ч. назад - 934 8
Google выпустила приложение для восстановления данных Android-смартфонов15 ч. назад - 857
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)4 ч. назад - 80
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1265 4
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1274 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 710
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 2235 1