В столичном метро с начала года составили 2,5 тысячи протоколов на пассажиров без масок

С начала 2021 года в Киевском метрополитене было составлено 2437 протоколов о нарушениях правил карантина. Большинство из них касались отказа соблюдения масочного режима.

Об этом сообщает пресс-служба “Киевского метрополитена” на странице в Facebook.

“С начала 2021 года в метрополитене было составлено 2437 протоколов о нарушениях правил карантина. Большинство из них касались отказа соблюдения масочного режима”, – сказано в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, с лицами, которые не соблюдают условия карантина, проводится разъяснительная работа. При злостных нарушениях правоохранители оформляют случай в соответствии с нормами законодательства.

“Информирование в аудио- и визуальном формате об обязательном соблюдении масочного режима и других предусмотренных карантинных мероприятий в метрополитене проводится постоянно”, – добавили в метрополитене.

Справка Finance.ua:

для юридических лиц, ФЛП законом предусмотрен штраф за нарушение масочного режима в размере 3400-5100 грн (от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан ( НМДГ ));

для граждан предусмотрена админответственность за пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты в виде штрафа от 10 до 15 НМДГ (170-255 грн).

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