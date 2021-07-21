В Украине разработали концепцию развития энергетики из возобновляемых источников

Министерство энергетики и Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению разработали концепцию программы, целью которой является развитие энергетики из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 2022-2026 годы.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.
«Уже разработана концепция программы по энергоэффективности и развитию возобновляемой энергетики на 2022-2026 гг. Кроме уже традиционного направления стимулирования населения к внедрению энергоэффективных мероприятий, в документе также предусмотрены меры по стимулированию энергоэффективности в бюджетной сфере», – рассказала заместитель министра энергетики Юлия Подкоморная.
По ее словам, на сегодня уровень энергоемкости украинского ВВП выше, чем в европейских странах, поэтому для Украины важно обеспечить имплементацию и внедрение европейских директив в этой сфере.
«Украина, как и весь ведущий мир, выбрала путь развития “чистой”, энергоэффективной низкоуглеродистой экономики. Убеждена, что энергоэффективность – это универсальный путь для устойчивого развития и декарбонизации экономики, а значит и для повышения ее конкурентоспособности и улучшения благосостояния общества в целом», – добавила Подкоморная.
Как сообщалось, цель концепции программы по энергоэффективности и развитию возобновляемой энергетики заключается в создании условий для повышения уровня энергоэффективности национальной экономики в части уменьшения потребления энергоресурсов. Кроме того, документ предусматривает повышение энергетической независимости путем использования местных видов энергетического сырья из ВИЭ.
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