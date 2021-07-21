По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (44,228 млн грн и 38,049 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (42 и 41), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,00-26,98 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 83 активные заявки по доллару на сумму 81,377 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,8000 – 2 222
26,9500 – 10 000
26,9500 – 50 000
26,9300 – 20 000
26,9300 – 30 000
26,9300 – 57 775
26,9300 – 111 111
26,9300 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,9400 – 20 000
26,9400 – 50 000
26,9400 – 10 000
26,9400 – 44 444
26,9400 – 40 000
26,9400 – 20 000
26,9400 – 50 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,9770 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,9152 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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