Влад Черкасский: Израиль – мировой лидер в технологиях Agritech. В чем секрет успеха?

В предыдущей колонке я затрагивал вопрос сотрудничества Украины и Израиля в аграрном секторе экономики. А также писал о глобальных проблемах, которые создают для Украины не только опасности, но и значительный потенциал увеличения рынков сбыта своей сельскохозяйственной продукции.

Для реализации этого потенциала необходима модернизация отрасли за счет современных технологий, а также создание в Украине собственной инновационной экосистемы в областях AGRITECH & WATERTECH. Сегодня рассмотрим опыт Израиля в данных направлениях.

Agritech включает в себя технологические инновационные возможности, которые изменяют способы выращивания, сбора, упаковки, хранения, транспортировки, обработки и продажи продуктов сельскохозяйственной продукции, делая цепочку «от фермы до стола» более эффективной, устойчивой и безопасной.

Израиль имеет уникальные возможности для использования сложных технологических разработок для решения проблем, с которыми мировое аграрное сообщество сталкивается на всех этапах цепочки поставок продуктов питания.

Преимущество израильского сектора Agritech объясняется множеством причин, в том числе государственной поддержкой и уроками, извлеченными из местной нехватки природных ресурсов, которые способствовали развитию инновационных методов и технологий для «выращивания большего с меньшими затратами» задолго до того, как эта проблема стала глобальной.

Спектр инновационных возможностей израильских компаний в этой сфере очень широк и разнообразен, включая датчики в почве и на деревьях, передовые роботы-дроны, платформы для генетики растений, культивирование мяса, альтернативные белки, интеллектуальное орошение и программное обеспечение для анализа больших объемов данных.

Основными направлениями сектора Agritech являются:

Системы орошения. С 60-х годов прошлого столетия Израиль произвел революцию в сельском хозяйстве, представив передовые разработки, в частности свою революционную систему капельного орошения, и сегодня продолжает показывать пример передовой практики управления водными ресурсами, используя капельное орошение более чем на 75% орошаемых полей.

«Умное земледелие». Данные технологии охватывают широкий спектр программного обеспечения для поддержки процесса принятия решений и высокопроизводительных аппаратных технологий, включая датчики, камеры, дроны, обработку изображений, искусственный интеллект и аналитику данных. Среди прочего, они используются для точного орошения, комплексной борьбы с вредителями, прогнозирования урожайности и управления хозяйством.

«Новое земледелие». Решения в этой категории используют пространство, свет, почву и воду нетрадиционными способами для выращивания сельскохозяйственных культур в местах и условиях, которые до сих пор были непригодны для этого. Целью является повышение урожайности и снижение потребления воды и энергии. Примеры включают вертикальные и закрытые системы земледелия, основанные на аэро-, аква- или гидропонных системах.

Послеуборочные технологии. Этот сектор включает в себя решения по очистке, сортировке, переработке, упаковке и хранению продукции. Их целью является обеспечение, улучшение или поддержание качества продукции после сбора урожая, включая замораживание и оттаивание, биоразлагаемую упаковку и экологически чистые покрытия.

Аквакультуры. Это разведение, кормление, системы мониторинга и борьба с болезнями для рыбы, водорослей и других организмов.

Животноводство и птица. Этот подсектор включает в себя технологии, которые улучшают управление, благосостояние домашнего скота и птицы, охватывая приложения от систем разведения и кормления до здоровья животных и мониторинга крупного рогатого скота.

Перспектива создания в Украине инновационной экосистемы в сфере Agritech. Израильский опыт и сотрудничество

Основная идея любой системы заключается в формировании целостности всех ее элементов, при взаимодействии которых они могут оптимально функционировать и эволюционировать.

В вопросе создания в Украине инновационной экосистемы в аграрном секторе мы исходим из следующих вводных:

В рамках глобальных тенденций и опасностей продовольственных кризисов существует мировая необходимость обеспечения продовольственной безопасности.

Климатические изменения, которые требуют инновационных решений для сохранения и развития отрасли.

Агропромышленный комплекс является ключевым сектором экономики страны. Украина обладает богатыми природными ресурсами и территорией, соответственно располагает большим нереализованным потенциалом в аграрном секторе. Развитие этого сектора экономики будет иметь стратегическое значение для развития экономики в целом.

Исходя из вышесказанного, с одной стороны существует растущая мировая потребность в продовольствии, а с другой – огромный потенциал развития аграрного сектора в Украине.

Целью создания инновационной экосистемы в Украине является реализация существующего потенциала аграрного сектора экономики. Для его реализации необходимо постоянное технологическое развитие, которое позволит оптимально использовать существующие ресурсы, учитывая мировые потребности, требования и климатические изменения.

Какие элементы необходимы экосистеме для формирования целостности? Исходя из мирового опыта существует 4 главных элемента:

1). Действующие украинские компании из агропромышленного комплекса. Основные функции действующего бизнеса включают в себя формулировку проблем, проверку и применение разработанных решений на практике, финансирование деятельности разработчиков.

2). Аграрные ВУЗы. Главной ролью ВУЗов является обеспечение научно-исследовательской базы для создания и функционирования разработок и деятельности стартапов. При таком подходе создается естественная синергия между ВУЗами и бизнесом, в рамках которой научно-исследовательская деятельность ВУЗов ведется в соответствии с актуальными проблемами на мировых рынках.

3). Инкубатор и акселератор для стартапов в сфере Agritech. На базе ВУЗа создаются инкубатор и акселератор, которые консолидируют украинские стартапы. Именно стартапы будут являться ядром для разработок необходимых инновационно-технологических решений.

4). Инвестиционный фонд. Участие подобного фонда необходимо в качестве современной платформы для инвестиций в стартапы.

В Израиле существуют методологии создания подобных моделей, которые успешно реализуются на практике и известны во всем мире. Используя накопленный опыт и методологию Израиля, Украина может относительно быстро создать свою адаптированную инновационную аграрную экосистему для развития ключевого сектора экономики.

Влад Черкасский, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Израиль-Украина