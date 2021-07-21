Влад Черкасский: Израиль – мировой лидер в технологиях Agritech. В чем секрет успеха?

В предыдущей колонке я затрагивал вопрос сотрудничества Украины и Израиля в аграрном секторе экономики. А также писал о глобальных проблемах, которые создают для Украины не только опасности, но и значительный потенциал увеличения рынков сбыта своей сельскохозяйственной продукции.
Для реализации этого потенциала необходима модернизация отрасли за счет современных технологий, а также создание в Украине собственной инновационной экосистемы в областях AGRITECH & WATERTECH. Сегодня рассмотрим опыт Израиля в данных направлениях.
Agritech включает в себя технологические инновационные возможности, которые изменяют способы выращивания, сбора, упаковки, хранения, транспортировки, обработки и продажи продуктов сельскохозяйственной продукции, делая цепочку «от фермы до стола» более эффективной, устойчивой и безопасной.
Израиль имеет уникальные возможности для использования сложных технологических разработок для решения проблем, с которыми мировое аграрное сообщество сталкивается на всех этапах цепочки поставок продуктов питания.
Преимущество израильского сектора Agritech объясняется множеством причин, в том числе государственной поддержкой и уроками, извлеченными из местной нехватки природных ресурсов, которые способствовали развитию инновационных методов и технологий для «выращивания большего с меньшими затратами» задолго до того, как эта проблема стала глобальной.
Спектр инновационных возможностей израильских компаний в этой сфере очень широк и разнообразен, включая датчики в почве и на деревьях, передовые роботы-дроны, платформы для генетики растений, культивирование мяса, альтернативные белки, интеллектуальное орошение и программное обеспечение для анализа больших объемов данных.
Основными направлениями сектора Agritech являются:
Перспектива создания в Украине инновационной экосистемы в сфере Agritech. Израильский опыт и сотрудничество
Основная идея любой системы заключается в формировании целостности всех ее элементов, при взаимодействии которых они могут оптимально функционировать и эволюционировать.
В вопросе создания в Украине инновационной экосистемы в аграрном секторе мы исходим из следующих вводных:
Исходя из вышесказанного, с одной стороны существует растущая мировая потребность в продовольствии, а с другой – огромный потенциал развития аграрного сектора в Украине.
Целью создания инновационной экосистемы в Украине является реализация существующего потенциала аграрного сектора экономики. Для его реализации необходимо постоянное технологическое развитие, которое позволит оптимально использовать существующие ресурсы, учитывая мировые потребности, требования и климатические изменения.
Какие элементы необходимы экосистеме для формирования целостности? Исходя из мирового опыта существует 4 главных элемента:
1). Действующие украинские компании из агропромышленного комплекса. Основные функции действующего бизнеса включают в себя формулировку проблем, проверку и применение разработанных решений на практике, финансирование деятельности разработчиков.
2). Аграрные ВУЗы. Главной ролью ВУЗов является обеспечение научно-исследовательской базы для создания и функционирования разработок и деятельности стартапов. При таком подходе создается естественная синергия между ВУЗами и бизнесом, в рамках которой научно-исследовательская деятельность ВУЗов ведется в соответствии с актуальными проблемами на мировых рынках.
3). Инкубатор и акселератор для стартапов в сфере Agritech. На базе ВУЗа создаются инкубатор и акселератор, которые консолидируют украинские стартапы. Именно стартапы будут являться ядром для разработок необходимых инновационно-технологических решений.
4). Инвестиционный фонд. Участие подобного фонда необходимо в качестве современной платформы для инвестиций в стартапы.
В Израиле существуют методологии создания подобных моделей, которые успешно реализуются на практике и известны во всем мире. Используя накопленный опыт и методологию Израиля, Украина может относительно быстро создать свою адаптированную инновационную аграрную экосистему для развития ключевого сектора экономики.
Влад Черкасский, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Израиль-Украина
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