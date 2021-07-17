0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Авторские колонки рынка
- 17 0

Влад Черкасский: о сотрудничестве Украины и Израиля в аграрном секторе экономики

Влад Черкасский: о сотрудничестве Украины и Израиля в аграрном секторе экономики

Дипломатическим отношениям между Израилем и Украиной в 2021 году исполняется тридцать лет. На протяжении всех этих лет политическое, культурное и экономическое сотрудничество между нашими государствами активно развивается.

Необходимо отметить уникальность данных отношений, которые, среди прочего, активно развиваются благодаря тому, что около полумиллиона выходцев из Украины проживают в Израиле и являются естественным мостом, соединяющим наши страны.

Товарооборот между Украиной и Израилем в сфере сельскохозяйственной продукции

Очередным этапом развития отношений является договор о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем, который вступил в силу в начале нынешнего года.

В структуре официального товарооборота (официальные данные не учитывают реальный товарооборот в сфере услуг) сельскохозяйственная продукция играет весомую роль.

По официальным данным израильской стороны, около 67% экспорта товаров из Украины занимает именно с/х группа.

В 2019 году товарооборот сельскохозяйственной продукции составил 527,7 миллионов долларов, из которых около 97,5% составляет экспорт из Украины в Израиль.

В 2020 году товарооборот снизился до 442,7 миллионов долларов с сохранением того же соотношения между импортом и экспортом. Общее снижение товарооборота в сфере сельского хозяйства в 2020 году составило 16%.

Относительно структуры экспорта продукции украинского происхождения – в 2019 году более 71% приходилось на зерновые. В 2020 году на долю зерновых приходилось уже около 59,5%. Основные категории товаров, экспортируемых в Израиль, указаны на графике ниже.

То, что касается структуры товаров, импортируемых из Израиля, более 40% отводится на категорию «фрукты и орехи», 16-18% — это растительные полуфабрикаты. В категории «овощи и корнеплоды» в 2020 году наблюдается значительное снижение – с 20% от общего объема импорта в 2019 до 6% в 2020 году.

В анализе структуры экспорта из Украины необходимо обратить внимание на относительно низкую диверсификацию групп товаров, а также на то, что в структуре превалируют сырьевые категории товаров, т.е. товары с относительно низкой добавочной стоимостью.

Договор о зоне свободной торговли в сфере сельского хозяйства

Договор о зоне свободной торговли товарами между Израилем и Украиной, после длительного переговорного процесса, вступил в силу c начала 2021 года.

Основной целью договора является либерализация торговли между нашими государствами за счет облегчения доступа на рынки обеих стран и упрощения процессов перемещения товаров.

В части сельскохозяйственной продукции с момента вступления договора в силу около 48% существующих наименований продукции украинского происхождения успели получить освобождение от таможенных пошлин при экспорте в Израиль. Дополнительные товары получат преференции в течении 3,5,7 лет.

То, что касается импорта в Украину израильской агропродукции – с начала имплементации договора уже 28% наименований были освобождены от пошлин и еще ряд товаров получат преференции в течении 3-7 лет.

Растительные масла, консервированные овощи, рыба украинского происхождения – товары, которые уже получили освобождение от таможенных пошлин в Израиле.

Освобождены от налогов в рамках квот также молочная продукция, мед, вина, яйца, мясо птицы, пшеница. Орехи, семена, специи, фруктовые пюре будут экспортироваться беспошлинно через 3 года. Кондитерские изделия, соки, замороженное мясо, мука – в перспективе 5 лет. Кетчупы и ряд других товаров – через 7 лет.

Если мы говорим об израильских товарах, то освобождением от пошлин при ввозе в Украину уже пользуются такие группы товаров как анчоусы, растительные масла, тропические фрукты и удобрения.

Глобальные тренды: опасности и перспективы

  • Продовольственный кризис

По оценкам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO – Food and Agriculture Organization), к 2050 году обеспечение продовольствием почти 10-миллиардного населения планеты потребует радикального изменения методов производства, переработки, торговли и потребления продовольствия.

Население Земли будет нуждаться в улучшении глобальных, региональных и местных продовольственных систем. Пандемия также усугубляет и без того существующие причины отсутствия продовольственной безопасности на планете.

  • Климатические изменения

Дефицит пресной воды является одной из главных проблем человечества. По оценкам ООН, уже сегодня один из трех жителей планеты не имеет доступа к безопасной питьевой воде, а через 30 лет около 5,7 миллиардов людей будут проживать в районах, в которых минимум один месяц в году будет ощущаться нехватка пресной воды.

Около 70 процентов воды, извлекаемой из пресноводных источников на Земле, используется для орошения.

По различным оценкам, Украина обладает одним из самых низких в Европе показателей обеспеченности водой. За последние три десятилетия в Украине высохли тысячи рек.

По недавнему заявлению Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, вследствие климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов.

Агросектор в Украине, в особенности в регионах южной и центральной Украины, уже испытывает очень серьезные проблемы с орошением, а учитывая тенденцию глобального потепления, проблема только обострится.

Всё это требует современных технологий для эффективного использования водных ресурсов, в том числе для нужд сельского хозяйства.

***

Перечисленные выше глобальные проблемы создают для Украины не только опасности, но и значительный потенциал увеличения рынков сбыта своей сельскохозяйственной продукции. Для реализации этого потенциала необходима модернизация отрасли за счет современных технологий, а также создание в Украине собственной инновационной экосистемы в областях Agritech & Watertech.

Влад Черкасский, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Израиль-Украина

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

  • !

    Колонка отражает исключительно точку зрения автора и может не совпадать с мнением редакции. Публикация колонок осуществляется согласно Правил, а Finance.ua выполняет лишь роль носителя. Копировать эти авторские материалы можно только при наличии ссылки на автора и Finance.ua.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.