Влад Черкасский: о сотрудничестве Украины и Израиля в аграрном секторе экономики

Дипломатическим отношениям между Израилем и Украиной в 2021 году исполняется тридцать лет. На протяжении всех этих лет политическое, культурное и экономическое сотрудничество между нашими государствами активно развивается.

Необходимо отметить уникальность данных отношений, которые, среди прочего, активно развиваются благодаря тому, что около полумиллиона выходцев из Украины проживают в Израиле и являются естественным мостом, соединяющим наши страны.

Товарооборот между Украиной и Израилем в сфере сельскохозяйственной продукции

Очередным этапом развития отношений является договор о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем, который вступил в силу в начале нынешнего года.

В структуре официального товарооборота (официальные данные не учитывают реальный товарооборот в сфере услуг) сельскохозяйственная продукция играет весомую роль.

По официальным данным израильской стороны, около 67% экспорта товаров из Украины занимает именно с/х группа.

В 2019 году товарооборот сельскохозяйственной продукции составил 527,7 миллионов долларов, из которых около 97,5% составляет экспорт из Украины в Израиль.

В 2020 году товарооборот снизился до 442,7 миллионов долларов с сохранением того же соотношения между импортом и экспортом. Общее снижение товарооборота в сфере сельского хозяйства в 2020 году составило 16%.

Относительно структуры экспорта продукции украинского происхождения – в 2019 году более 71% приходилось на зерновые. В 2020 году на долю зерновых приходилось уже около 59,5%. Основные категории товаров, экспортируемых в Израиль, указаны на графике ниже.

То, что касается структуры товаров, импортируемых из Израиля, более 40% отводится на категорию «фрукты и орехи», 16-18% — это растительные полуфабрикаты. В категории «овощи и корнеплоды» в 2020 году наблюдается значительное снижение – с 20% от общего объема импорта в 2019 до 6% в 2020 году.

В анализе структуры экспорта из Украины необходимо обратить внимание на относительно низкую диверсификацию групп товаров, а также на то, что в структуре превалируют сырьевые категории товаров, т.е. товары с относительно низкой добавочной стоимостью.

Договор о зоне свободной торговли в сфере сельского хозяйства

Договор о зоне свободной торговли товарами между Израилем и Украиной, после длительного переговорного процесса, вступил в силу c начала 2021 года.

Основной целью договора является либерализация торговли между нашими государствами за счет облегчения доступа на рынки обеих стран и упрощения процессов перемещения товаров.

В части сельскохозяйственной продукции с момента вступления договора в силу около 48% существующих наименований продукции украинского происхождения успели получить освобождение от таможенных пошлин при экспорте в Израиль. Дополнительные товары получат преференции в течении 3,5,7 лет.

То, что касается импорта в Украину израильской агропродукции – с начала имплементации договора уже 28% наименований были освобождены от пошлин и еще ряд товаров получат преференции в течении 3-7 лет.

Растительные масла, консервированные овощи, рыба украинского происхождения – товары, которые уже получили освобождение от таможенных пошлин в Израиле.

Освобождены от налогов в рамках квот также молочная продукция, мед, вина, яйца, мясо птицы, пшеница. Орехи, семена, специи, фруктовые пюре будут экспортироваться беспошлинно через 3 года. Кондитерские изделия, соки, замороженное мясо, мука – в перспективе 5 лет. Кетчупы и ряд других товаров – через 7 лет.

Если мы говорим об израильских товарах, то освобождением от пошлин при ввозе в Украину уже пользуются такие группы товаров как анчоусы, растительные масла, тропические фрукты и удобрения.

Глобальные тренды: опасности и перспективы

Продовольственный кризис

По оценкам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO – Food and Agriculture Organization), к 2050 году обеспечение продовольствием почти 10-миллиардного населения планеты потребует радикального изменения методов производства, переработки, торговли и потребления продовольствия.

Население Земли будет нуждаться в улучшении глобальных, региональных и местных продовольственных систем. Пандемия также усугубляет и без того существующие причины отсутствия продовольственной безопасности на планете.

Климатические изменения

Дефицит пресной воды является одной из главных проблем человечества. По оценкам ООН, уже сегодня один из трех жителей планеты не имеет доступа к безопасной питьевой воде, а через 30 лет около 5,7 миллиардов людей будут проживать в районах, в которых минимум один месяц в году будет ощущаться нехватка пресной воды.

Около 70 процентов воды, извлекаемой из пресноводных источников на Земле, используется для орошения.

По различным оценкам, Украина обладает одним из самых низких в Европе показателей обеспеченности водой. За последние три десятилетия в Украине высохли тысячи рек.

По недавнему заявлению Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, вследствие климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов.

Агросектор в Украине, в особенности в регионах южной и центральной Украины, уже испытывает очень серьезные проблемы с орошением, а учитывая тенденцию глобального потепления, проблема только обострится.

Всё это требует современных технологий для эффективного использования водных ресурсов, в том числе для нужд сельского хозяйства.

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Перечисленные выше глобальные проблемы создают для Украины не только опасности, но и значительный потенциал увеличения рынков сбыта своей сельскохозяйственной продукции. Для реализации этого потенциала необходима модернизация отрасли за счет современных технологий, а также создание в Украине собственной инновационной экосистемы в областях Agritech & Watertech.

Влад Черкасский, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Израиль-Украина