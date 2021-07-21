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Xiaomi разрабатывает фитнес-браслет без привычного ремешка

Xiaomi разрабатывает фитнес-браслет без привычного ремешка

Новинка получила название Mi Band X и будет отличаться от всех предыдущих моделей серии Mi Band, уверяют источники в Китае.

Главной особенностью будущего гаджета Xiaomi станет экран, который охватывает все запястье. Изогнутый экран с 360-градусной прокруткой позволит избавиться от привычного ремешка. Новый трекер будет фиксироваться на руке за счет магнитной застежки.

Инсайдер выложил фотографию с внутренней презентации Mi Band X, но скрыл самое интересное — внешний вид новинки крупным планом. На фотографии с презентации, кажется, видно, что ведущий носит такое устройство, но на расстоянии это трудно определить.

Это не первый раз, когда мы видим носимые устройства с подобным дисплеем. Nubia, бывшая дочерняя компания ZTE, была в авангарде такого решения с Nubia Alpha. На самом деле это был смартфон с гибким экраном, который вы носили как умные часы, но Nubia затем выпустила Nubia Watch, умные часы с почти такой же дизайнерской идеей.

Судя по всему, устройство Mi Band X выйдет не ранее следующего года.

Как и в случае с любым новым нетрадиционным дизайном, возникает вопрос «зачем?». Например, на устройстве Nubia уже невозможно увидеть какой-либо контент, превышающий определенную длину вдоль запястья, что делает половину 360-градусного экрана практически бесполезной.

По материалам НВ
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