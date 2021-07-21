Invest Networking Event – масштабное мероприятие в теме инвестиций

Дмитрий Карпиловский и УкрИнвестКлуб приглашают на Invest Networking Event – масштабную неформальную встречу, посвящённую возможностям частных инвестиций в Украине.

Мероприятие состоится 1 августа в PM HUB (Киев, ул. Иоанна Павла II, 5) начало в 15.00.

Формат Invest Networking максимально точно отражает цель встречи – создание продуктивных знакомств в теме инвестиций. Здесь не будет докладов со сцены и рекламных выступлений, обойдёмся без “экспертных инсайтов” и “полезной аналитики”.

Наша цель – живое общение с практиками инвестиционной сферы. Задать вопросы в диалоге с инвесторами, пообщаться в выставочной зоне с соискателями инвестиций или выведать секреты экспертов во время фуршета – каждый посетитель ивента решает сам.

Среди участников:

более 500 практикующих инвесторов;

более 30 управляющих/инвестиционных компаний;

более 100 представителей инвестиционных проектов.

Мероприятие рассчитано как на новичков в инвестициях, так и на опытных инвесторов и членов УкрИнвестКлуба. Уникальная возможность обменяться опытом и обсудить инвестиционные тренды face-2-face.

Регистрация доступна по ссылке.

Стоимость участия: 2 000 грн, для читателей MinFin / FinanceUA действует скидка 25%.