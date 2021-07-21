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Цена газа в Европе взлетела до максимума с марта 2018 года

Цена газа в Европе взлетела до максимума с марта 2018 года

Спотовая цена газа в Европе достигла рекордной отметки с марта 2018 года — $ 484 за 1 тыс. куб. м. Это произошло на фоне нового подорожания сжиженного природного газа в Азии и сохраняющихся фундаментальных проблем рынка: низкого уровня запасов в европейских хранилищах и снижающихся поставок СПГ.

Ночью сентябрьский фьючерс на азиатский индекс Platts JKM увеличился на $ 10, до $ 539 с момента закрытия предыдущего дня. В то же время фьючерс на февраль 2022 года вырос уже до $ 594.

Так как азиатские котировки на СПГ влияют на европейские торги, спотовая цена на площадке TTF (Нидерланды) получила новый импульс роста.

По мере роста цены в Азии Европа получает все меньше поставок СПГ. Поступление регазифицированного сжиженного газа из терминалов Европы в газотранспортную систему в июле уменьшилось по сравнению с аналогичным месяцем 2019-го и 2020-го на 23% и 30% соответственно.

В свою очередь, по мнению директора Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) Сергея Макогона, цены на голубое топливо растут в Европе, так как «Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину.

«Созданная искусственная монополия „Газпрома“ на экспорт газа из РФ не позволяет другим игрокам использовать транзитные мощности украинской ГТС. По моему мнению, европейский антимонопольный орган должен обратить внимание на такие действия доминирующего поставщика газа», — написал он в Facebook.

Ранее в ОГТСУ заявили, что, несмотря на подорожание газа в Европе, «Газпром» не спешит наращивать поставки через Украину.

По материалам УБР
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