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Анонсирован гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander нового поколения (фото)

Платформа, на которой будет выпускаться модель, позволит сделать гибридный Outlander семиместным.

Новый Outlander дебютировал еще в начале текущего года, при этом в настоящее время в производственной программе есть только бензиновая версия для рынка США. На японские дороги выйдет гибрид Outlander PHEV, который дебютирует этой зимой.

Представители концерна отмечают, что версия PHEV будет иметь гибридную систему нового поколения. Электромоторы будут более мощными, а емкость тяговой батареи увеличится. Естественно, увеличится динамика и дальность хода. Кроме этого, платформа, на которой будет выпускаться модель, позволит сделать гибридный Outlander семиместным.

Других подробностей относительно новинки пока нет.

По материалам MMR
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