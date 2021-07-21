Анонсирован гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander нового поколения (фото)

Платформа, на которой будет выпускаться модель, позволит сделать гибридный Outlander семиместным.
Новый Outlander дебютировал еще в начале текущего года, при этом в настоящее время в производственной программе есть только бензиновая версия для рынка США. На японские дороги выйдет гибрид Outlander PHEV, который дебютирует этой зимой.
Представители концерна отмечают, что версия PHEV будет иметь гибридную систему нового поколения. Электромоторы будут более мощными, а емкость тяговой батареи увеличится. Естественно, увеличится динамика и дальность хода. Кроме этого, платформа, на которой будет выпускаться модель, позволит сделать гибридный Outlander семиместным.
Других подробностей относительно новинки пока нет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
25-35 грн за час: киевлянам могут ввести плату за парковку возле собственного дома10 ч. назад - 2883 19
Средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов14 ч. назад - 2332 9
В Минздраве назвали условие отмены масок в Украине12 ч. назад - 1024 8
Списание средств в Приват24: в банке объяснили ситуацию13 ч. назад - 5352 7
В Украину под видом бижутерии пытались ввезти изумруд за $10 тысячВчера, 19:42 - 629 5
Списание средств в Приват24: в банке объяснили ситуацию13 ч. назад - 5352 7
25-35 грн за час: киевлянам могут ввести плату за парковку возле собственного дома10 ч. назад - 2883 19
Средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов14 ч. назад - 2332 9
В Минздраве назвали условие отмены масок в Украине12 ч. назад - 1024 8
Google выпустила приложение для восстановления данных Android-смартфонов18 ч. назад - 1008
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)7 ч. назад - 105
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1278 4
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1281 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 716
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 2249 1