Украинские банки увеличили количество операций с наличными

Оборот наличных в кассах банков в январе-июне 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные пресс-службы Национального банка Украины.
Как отмечается, объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 1151,6 млрд грн, что в 1,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем выдачи наличных из касс банков составил 1177,0 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года.
Топ-3 кассовых операций по выдаче наличных попали (% от общего объема):
Крупнейшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):*
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Инфографика: НБУ
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