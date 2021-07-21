Украинские банки увеличили количество операций с наличными

Оборот наличных в кассах банков в январе-июне 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные пресс-службы Национального банка Украины.

Как отмечается, объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 1151,6 млрд грн, что в 1,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем выдачи наличных из касс банков составил 1177,0 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года.

Топ-3 кассовых операций по выдаче наличных попали (% от общего объема):

по операциям клиентов с использованием платежных карт – 74,6%;

для приобретения иностранной валюты у клиентов – 8,3%;

для подкрепления операторов почтовой связи – 5,7%.

Крупнейшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):*

операции клиентов с использованием платежных карт – 34%;

торговая выручка – 32,2%;

выручка от всех видов услуг – 12,4%.

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Инфографика: НБУ