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Украинские банки увеличили количество операций с наличными

Украинские банки увеличили количество операций с наличными

Оборот наличных в кассах банков в январе-июне 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные пресс-службы Национального банка Украины.

Как отмечается, объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 1151,6 млрд грн, что в 1,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем выдачи наличных из касс банков составил 1177,0 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года.

Топ-3 кассовых операций по выдаче наличных попали (% от общего объема):

  • по операциям клиентов с использованием платежных карт – 74,6%;
  • для приобретения иностранной валюты у клиентов – 8,3%;
  • для подкрепления операторов почтовой связи – 5,7%.

Крупнейшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):*

  • операции клиентов с использованием платежных карт – 34%;
  • торговая выручка – 32,2%;
  • выручка от всех видов услуг – 12,4%.

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Инфографика: НБУ

По материалам Finance.UA
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