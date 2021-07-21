Дубай намерен развивать полностью автоматическую систему струнного транспорта

Дубай (ОАЭ) намерен построить систему струнного транспорта. Соответствующее соглашение было подписано управлением дорог и транспорта Дубая (RTA) с французским специалистом по мобильности MND, ведущей компанией в индустрии канатных дорог.

Система Cabaline, разработанная компанией MND, направлена на предоставление “совершенно нового опыта” для воздушных перевозок.

Cabaline может быть интегрирована в уже существующую транспортную систему города.

Полностью автоматическая транспортная система без водителя оснащена самоходными кабинами, перемещающимися по канатам со скоростью до 45 км/ч.

При этом, строительство инфраструктуры для Cabaline менее затратно, чем для обычной канатной дороги.

“Развитие передовых инновационных транспортных систем и совершенствование устойчивой транспортной сети в Дубае будут поощрять людей пользоваться общественным транспортом”, – отметил генеральный директор Железнодорожного агентства Абдул Мохсин Ибрагим Юнес.

Отмечается, что Дубай планирует к 2030 году сделать 25% поездок беспилотными. Еще в июне 2019 года RTA подписала соглашение со SkyTran, которая разрабатывает подвижной состав для струнных дорог – Sky Pod.