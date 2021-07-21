Кабмин выделил 1,35 млрд грн участникам боевых действий: кто сколько получит

Кабинет министров 28 июля принял решение выделить на выплаты ветеранам войны, участникам боевых действий и пострадавшим в нацистских концлагерях 1,35 млрд грн. Размер разовой выплаты составит от 677 до 4932 грн.
Об этом говорится в постановлении Кабмина, опубликованном на официальном сайте ведомства.
В зависимости от категории предусмотрели следующие суммы:
Бывшим малолетним узникам концлагерей, получившим инвалидность:
Участники боевых действий с инвалидностью:
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