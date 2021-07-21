Кабмин выделил 1,35 млрд грн участникам боевых действий: кто сколько получит

Кабинет министров 28 июля принял решение выделить на выплаты ветеранам войны, участникам боевых действий и пострадавшим в нацистских концлагерях 1,35 млрд грн. Размер разовой выплаты составит от 677 до 4932 грн.

Об этом говорится в постановлении Кабмина, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В зависимости от категории предусмотрели следующие суммы:

для жен и мужей погибших жертв нацистских преследований – 55% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1063 грн);

бывшим узникам концлагерей – 35% прожиточного (677 грн).

Бывшим малолетним узникам концлагерей, получившим инвалидность:

первая группа инвалидности – 225% ПМ (4932 грн);

вторая группа инвалидности – 225% ПМ (4932 грн);

третья группа инвалидности – 195% ПМ (3771 грн);

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – 85% ПМ (1644 грн);

участникам боевых действий – 85% ПМ (1644 грн).

Участники боевых действий с инвалидностью:

первая группа инвалидности – 225% ПМ (4932 грн);

вторая группа инвалидности – 225% ПМ (4932 грн);

третья группа инвалидности – 195% ПМ (3771 грн).

Справка Finance.ua:

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