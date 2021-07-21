В Киеве на Оболони взорвался почтомат в торговом центре — фото

В Киеве в Оболонском районе в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
В одном из ящиков почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий, – отметили сотрудники полиции.
Взрыв почтомата, фото: полиция
Кроме этого, полицейские проводят на месте все необходимые первоочередные следственные действия. В результате инцидента никто не пострадал.
После завершения проверки событию будет дана правовая квалификация.
Напомним, что в селе Зымна Вода, что невдалеке от Львова, шестилетний мальчик играл с петардой вместе со своим 4-летним братом. Петарда взорвалась у ребенка в руках и оторвала ему пальцы левой руки.
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