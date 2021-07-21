В Киеве на Оболони взорвался почтомат в торговом центре — фото

В Киеве в Оболонском районе в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В одном из ящиков почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий, – отметили сотрудники полиции.



Взрыв почтомата, фото: полиция

Кроме этого, полицейские проводят на месте все необходимые первоочередные следственные действия. В результате инцидента никто не пострадал.

После завершения проверки событию будет дана правовая квалификация.

Напомним, что в селе Зымна Вода, что невдалеке от Львова, шестилетний мальчик играл с петардой вместе со своим 4-летним братом. Петарда взорвалась у ребенка в руках и оторвала ему пальцы левой руки.