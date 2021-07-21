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Списание средств в Приват24: в банке объяснили ситуацию

Некоторым клиентам Приват24 от ПриватБанка с утра в четверг, 29 июля, начали приходить оповещения о списании средств с карт.

Также, при проверке счета на карте списание средств подтверждалось:

Как объяснили Finance.ua представители ПриватБанка, некорректное отображение баланса по карте произошло из-за сбоя в системе.

Проблему, предварительно, обещают решить до 16:00 четверга.

А все списанные средства вернуть на счета клиентов после решения проблемы.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну;
  • Приват24 – самый популярный интернет-банк Украины. Его услугами пользуются более 6,3 млн человек.
По материалам Finance.UA
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