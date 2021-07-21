Языковой сервис Duolingo оценили в $3,66 млрд в ходе IPO

Рыночная стоимость разработчика сервиса для изучения языков Duolingo составила $3,66 млрд в соответствии с ценой размещения ценных бумаг компании в ходе IPO.

Сервис и его инвесторы привлекли $521 млн в ходе листинга на бирже по цене выше ранее объявленного диапазона размещения. Платформа продала 5,1 млн акций по цене $102 за бумагу, пишет Bloomberg.

Ранее Duolingo собирался предложить инвесторам акции от $85 до $95 за штуку. Но повышенный интерес инвесторов поднял ориентир размещения до $95-100. Всего в рамках IPO Duolingo продал 3,7 млн бумаг, его акционеры — 1,4 млн.

Сервис Duolingo был основан в 2011 году двумя инженерами Луисом фон Аном и Северином Хакером. Организация предлагает курсы на 40 языках. У Duolingo – примерно 40 млн активных пользователей в месяц.