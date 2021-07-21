Бюро экономической безопасности заработает в сентябре — глава ГФС

Бюро экономической безопасности, которое заработает в сентябре, должно насчитывать 4000 человек, считает глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник, который принимает участие в конкурсах на должность главы БЭБ.

Об этом он заявил в интервью Mind.ua.

По словам главы ГФС, «борьба с тенью — это борьба с криминалом, где применяются жесткие силовые методы. В Законе „О Бюро экономической безопасности Украины“ заложены два концептуальных аспекта. Во-первых, это аналитика, а затем — следственное действие. Аналитики будут давать рекомендации, как выявить нелегальный бизнес, его локацию, принципы работы и как его ликвидировать (в законодательный или силовой способ). Во-вторых — это уничтожение системных криминальных проявлений (центры минимизации, центры скруток по НДС)».

То есть, объясняет Мельник, «борьба с экономическими преступлениями напрямую связана с влиянием на коррупцию, ее уменьшением. Коррупция процветает там, где можно зарабатывать теневые средства, и она прикрывает теневой сектор. Чем больше будем бить по нему, тем больше будет снижаться уровень коррупции».

Мельник сообщил, что «около 25 бизнес-ассоциаций (American Chamber of Commerce, „Укртабак“, Ассоциация легальных производителей алкоголя, Украинская зерновая ассоциация и т. д. ) уже одобряют нашу концепцию — „от аналитики к действию“. Когда я возглавил ГФС, хотел испытать ее, но нас лишили аналитических инструментов, оставив старый алгоритм „расследование-суд“».

По мнению главы ГФС, БЭБ должен насчитывать 4000 человек. При этом он считает, что бывшие налоговики тоже имеют право работать в новой структуре: «Если речь о том, чтобы не допускать бывших налоговиков к работе в БЭБ, то логично и не допускать экс-сотрудников полиции, СБУ, ГБР, НАБУ. Ибо чем они лучше? Если набирать новых людей, вопрос — кого, с улицы?»

На вопрос журналиста «А как сделать так, чтобы БЭБ не стала коррупционной? Поднять зарплаты?» Мельник ответил: «Даже если поднять зарплату до 50 000 грн, это проблему не решит. Взятка в размере $ 10 000 и более сделает свое дело. Здесь нужен правильный алгоритм организации процессов — прежде всего, контроль. Вместе с тем важно, чтобы человек понимал: ему есть что терять. Пусть эти суммы не столь велики, как предлагаемые взятки, но они дают стабильность. Тогда работник будет бояться потерять такую работу».

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 28 января приняла закон «О Бюро экономической безопасности Украины»;