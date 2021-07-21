Бюро экономической безопасности заработает в сентябре — глава ГФС

Бюро экономической безопасности, которое заработает в сентябре, должно насчитывать 4000 человек, считает глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник, который принимает участие в конкурсах на должность главы БЭБ.
Об этом он заявил в интервью Mind.ua.
По словам главы ГФС, «борьба с тенью — это борьба с криминалом, где применяются жесткие силовые методы. В Законе „О Бюро экономической безопасности Украины“ заложены два концептуальных аспекта. Во-первых, это аналитика, а затем — следственное действие. Аналитики будут давать рекомендации, как выявить нелегальный бизнес, его локацию, принципы работы и как его ликвидировать (в законодательный или силовой способ). Во-вторых — это уничтожение системных криминальных проявлений (центры минимизации, центры скруток по НДС)».
То есть, объясняет Мельник, «борьба с экономическими преступлениями напрямую связана с влиянием на коррупцию, ее уменьшением. Коррупция процветает там, где можно зарабатывать теневые средства, и она прикрывает теневой сектор. Чем больше будем бить по нему, тем больше будет снижаться уровень коррупции».
Мельник сообщил, что «около 25 бизнес-ассоциаций (American Chamber of Commerce, „Укртабак“, Ассоциация легальных производителей алкоголя, Украинская зерновая ассоциация
По мнению главы ГФС, БЭБ должен насчитывать 4000 человек. При этом он считает, что бывшие налоговики тоже имеют право работать в новой структуре: «Если речь о том, чтобы не допускать бывших налоговиков к работе в БЭБ, то логично и не допускать экс-сотрудников полиции, СБУ, ГБР, НАБУ. Ибо чем они лучше? Если набирать новых людей, вопрос — кого, с улицы?»
На вопрос журналиста «А как сделать так, чтобы БЭБ не стала коррупционной? Поднять зарплаты?» Мельник ответил: «Даже если поднять зарплату до 50 000 грн, это проблему не решит. Взятка в размере $ 10 000 и более сделает свое дело. Здесь нужен правильный алгоритм организации процессов — прежде всего, контроль. Вместе с тем важно, чтобы человек понимал: ему есть что терять. Пусть эти суммы не столь велики, как предлагаемые взятки, но они дают стабильность. Тогда работник будет бояться потерять такую работу».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сдал банковскую карту в аренду и стал должником: новый интернет-разводВчера, 17:21 - 1712 11
Зеленский объяснил, что будет с тарифами на газ и электричество для украинцевВчера, 14:00 - 3492 9
В Киеве ужесточили правила для маршрутокВчера, 11:44 - 972 9
Средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов2 ч. назад - 602 5
В Украину под видом бижутерии пытались ввезти изумруд за $10 тысячВчера, 19:42 - 378 4
Зеленский объяснил, что будет с тарифами на газ и электричество для украинцевВчера, 14:00 - 3492 9
Кабмин принял окончательное решение о тарифах на электричество (обновлено)Вчера, 14:33 - 2849 1
Сдал банковскую карту в аренду и стал должником: новый интернет-разводВчера, 17:21 - 1712 11
Европейская компания заплатила 370 млн грн за земельный участок в Киеве на ОболониВчера, 13:41 - 1311 1
В Киеве готовятся к локдауну: власти собирают списки на спецпропуска в транспортВчера, 14:45 - 1265
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1215 4
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1218 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 687
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 2161 1
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 1390 3