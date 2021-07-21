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Ryanair запускает новый рейс в Украину

Ryanair запускает новый рейс в Украину

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о запуске прямого рейса Мальта-Киев в аэропорт Борисполь уже этой осенью.

Как сообщает avianews.com, первый рейс состоится 2 ноября.

Авиакомпания будет летать между Мальтой и Киевом два раза в неделю по вторникам и субботам.

Фактическим перевозчиком на линии выступит 100% дочка Ryanair — Malta Air.

Стоимость билетов:

  • авиабилеты на рейсы Malta Air сейчас можно купить по цене от 33 евро в одну сторону. Самый низкий тариф включает перевозку только одного места ручной клади с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу.

Расписание рейсов Malta Air Мальта-Киев-Мальта в аэропорт Борисполь:

  • Мальта 15:10 — Киев 19:25, вторник, суббота;
  • Киев 20:00 — Мальта 22:15, вторник, суббота.

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Почему открывают рейс в Киев?

В июне Ryanair начал пополнять флот новыми самолетами Boeing 737-8200 (ранее 737 MAX 200) повышенной вместимости со 197 местами в салоне вместо 189. 27 июля лоукостер передал Malta Air первый авиалайнер нового типа.

Согласно обнародованным планам, еще пять таких самолетов поступят на Мальту до конца летнего расписания 2021 года, что позволит помимо рейса в Киев открыть также маршруты в Эйндховен, Лурд, Милан, Пафос, Таллинн, Варшаву и Загреб.

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По материалам Finance.UA
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