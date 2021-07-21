Продажи электромобилей и гибридов в Европе возросли на 200% за год

В первом полугодии водители в 26 странах Европейского Союза продемонстрировали редкую экологическую сознательность. За указанный период было зарегистрировано 356 469 новых электромобилей. По сравнению с первой половиной прошлого года их доля увеличилась на 129,6%.

Если брать «последовательную статистику», то количество электромобилей по сравнению со вторым кварталом прошлого года увеличилось на 231,6%. Самые впечатляющие цифры (148,9 тыс., + 235,1%) у Германии, которая является основным производителем как классических автомобилей из ДВС, так и гибридов, и электромобилей.

Также 200-процентный порог перешли Италия (30,2 тыс., + 204%) и Австрия (15,4 тыс., + 204%).

Самым популярным электромобилем на рынке ЕС по итогам первого полугодия стала Tesla Model 3.



Таблица: ACEA

Еще чаще европейцы покупали гибриды — в первом полугодии было зафиксировано 445,9 первичных регистраций, их рыночная доля увеличилась на + 214%. В целом же автомобили с синергетическими (гибридными) силовыми установками пересекли историческую отметку в 1 млн проданных экземпляров — 1 010 494 шт., рост составил 149,2%.



Таблица: ACEA

На общем фоне роста продаж автомобилей с бензиновыми двигателями — в рамках статистической погрешности (+ 0,8%), все еще остается наиболее емким (2 249 074 экз.) в Старом Свете. А вот доля дизельных автомобилей почти сравнялась с долей обычных (HEV) гибридов: 20,3% и 19,4% соответственно.



Таблица: ACEA