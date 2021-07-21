0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Электрическое аэротакси Joby Aero пролетает более 240 км без подзарядки (видео)

Электрическое аэротакси Joby Aero пролетает более 240 км без подзарядки (видео)

Joby Aero Inc. объявила, что её прототип полностью электрического аэротакси достиг важной вехи в своём развитии. Аэротакси Joby Aero предназначено для обслуживания коммерческих пассажиров.

Разработчики подтвердили, что недавно полноразмерный прототип аэротакси Joby Aero преодолел более 240 км на одной зарядке, при этом он совершил вертикальный взлёт и посадку. Полёт был завершён на лётной базе Joby Electric в Биг-Суре, Калифорния, в начале этого месяца в рамках программы лётных испытаний компании.

Аэротакси Joby Aero взлетело вертикально и совершило 11 кругов по заданному маршруту общей протяжённостью 248 км. При этом время испытательного полёта составило 1 час 17 минут, после чего Joby Aero смог приземлиться вертикально.

Генеральный директор и основатель Joby ДжоБен Бевирт (JoeBen Bevirt) сказал, что компания достигла того, что многие считали невозможным с сегодняшними технологиями производства аккумуляторов. Joby говорит, что компания делает первый шаг к тому, чтобы сделать удобные и экологически чистые авиаперелёты между городами повседневной реальностью.

Испытательный прототип самолёта питается от присутствующих в продаже литий-ионных аккумуляторов, адаптированных для использования в самолётах. Как показали лабораторные тесты, батарея способна выдерживать более 10 000 подобных полётных циклов.

Компания признаёт, что предстоит ещё много испытаний, но этот полёт является важной вехой и важной проверкой её технологии. В настоящее время Joby планирует начать коммерческие пассажирские перевозки в 2024 году на самолётах, способных перевозить пилота и четырёх пассажиров со скоростью до 320 км/ч.

По материалам iXBT.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.