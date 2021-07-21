Электрическое аэротакси Joby Aero пролетает более 240 км без подзарядки (видео)

Joby Aero Inc. объявила, что её прототип полностью электрического аэротакси достиг важной вехи в своём развитии. Аэротакси Joby Aero предназначено для обслуживания коммерческих пассажиров.

Разработчики подтвердили, что недавно полноразмерный прототип аэротакси Joby Aero преодолел более 240 км на одной зарядке, при этом он совершил вертикальный взлёт и посадку. Полёт был завершён на лётной базе Joby Electric в Биг-Суре, Калифорния, в начале этого месяца в рамках программы лётных испытаний компании.

Аэротакси Joby Aero взлетело вертикально и совершило 11 кругов по заданному маршруту общей протяжённостью 248 км. При этом время испытательного полёта составило 1 час 17 минут, после чего Joby Aero смог приземлиться вертикально.

Генеральный директор и основатель Joby ДжоБен Бевирт (JoeBen Bevirt) сказал, что компания достигла того, что многие считали невозможным с сегодняшними технологиями производства аккумуляторов. Joby говорит, что компания делает первый шаг к тому, чтобы сделать удобные и экологически чистые авиаперелёты между городами повседневной реальностью.

Испытательный прототип самолёта питается от присутствующих в продаже литий-ионных аккумуляторов, адаптированных для использования в самолётах. Как показали лабораторные тесты, батарея способна выдерживать более 10 000 подобных полётных циклов.

Компания признаёт, что предстоит ещё много испытаний, но этот полёт является важной вехой и важной проверкой её технологии. В настоящее время Joby планирует начать коммерческие пассажирские перевозки в 2024 году на самолётах, способных перевозить пилота и четырёх пассажиров со скоростью до 320 км/ч.