В Украину под видом бижутерии пытались ввезти изумруд за $10 тысяч

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Киев» узнали о возможной противоправной схеме и провели отправление, которое прибыло из Таиланда. В пакете был изумруд, который выдавали за искусственный камень.

Об этом говорится в сообщении ГНСУ.

«В пакете пограничники и сотрудники таможни обнаружили обработанный камень зеленого цвета, квадратной формы размером 1 на 1 см. Скорее всего, это изумруд, который стоит свыше 10 000 долларов США, хотя в сопроводительных документах указано, что камень искусственного происхождения и стоит 22 доллара США», — говорится в сообщении.

Камень изъяли для проведения геммологической экспертизы. Сейчас работники таможни составляют протокол о нарушении таможенных правил.



Фото: ГПСУ