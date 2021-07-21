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В Украину под видом бижутерии пытались ввезти изумруд за $10 тысяч

В Украину под видом бижутерии пытались ввезти изумруд за $10 тысяч

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Киев» узнали о возможной противоправной схеме и провели отправление, которое прибыло из Таиланда. В пакете был изумруд, который выдавали за искусственный камень.

Об этом говорится в сообщении ГНСУ.

«В пакете пограничники и сотрудники таможни обнаружили обработанный камень зеленого цвета, квадратной формы размером 1 на 1 см. Скорее всего, это изумруд, который стоит свыше 10 000 долларов США, хотя в сопроводительных документах указано, что камень искусственного происхождения и стоит 22 доллара США», — говорится в сообщении.

Камень изъяли для проведения геммологической экспертизы. Сейчас работники таможни составляют протокол о нарушении таможенных правил.


Фото: ГПСУ

По материалам Укринформ
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