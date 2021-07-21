BMW представила концепты электрического самоката и велосипеда-трицикла (фото)

Подразделение немецкого автогиганта BMW Group Research представило концепты двух транспортных средств индивидуальной мобильности, предназначенных для работы в городских условиях. В дуэт вошли электрический самокат Clever Commute и грузовой электровелосипед Dynamic Cargo.

Clever Commute представляет собой электрический самокат, его главными преимуществами являются эргономичная конструкция, подходящая для комфортного ежедневного использования, прочный корпус и небольшие габариты.

Скромные размеры обеспечивают высокую манёвренность машины, а складная конструкция позволяет с лёгкостью размещать Clever Commute в багажнике автомобиля или, скажем, поднимать его с собой на эскалаторе.

Складная конструкция, уточняют в BMW Group Research, делает машину более комфортной в использовании без ущерба для ходовых качеств электросамоката.



Фото: bmwgroup.com

Электрический велосипед Dynamic Cargo передвигается на трёх колёсах, между двумя небольшими колёсами в задней части предусмотрен отсек для размещения груза. Как и другие грузовые транспортные средства индивидуальной мобильности, данная модель несколько длиннее и шире традиционных байков.

Обычно это означает снижение управляемости и манёвренности, однако, как заявили инженеры BMW Group Research, предложенная ими конструкция позволяет не идти ни на какие жертвы, но при этом даёт возможность перевозить небольшие грузы. В качестве опции предусмотрены также модули, обеспечивающие владельцу электробайка защиту от непогоды.



Фото: bmwgroup.com

Авторы проекта подчеркнули, что у компании нет намерения запускать Clever Commute и Dynamic Cargo в серийное производство. Однако по обеим моделям сейчас проводятся обсуждения на предмет лицензирования машин для их выпуска другими компаниями.