Кабмин предлагает повысить штрафы должностным лицам за нарушения в ходе проверок бизнеса

Кабинет министров одобрил несколько законопроектов для перезагрузки системы проверок бизнеса контролирующими органами.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Правительство одобрило проект закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно повышения ответственности должностных лиц органов государственного надзора (контроля)», которым предлагается усилить ответственность должностных лиц органов контроля и увеличить сумму административного штрафа за нарушение требований законодательства по вопросам ведения государственного надзора – с 850 грн до 4250 грн.

Реализация законопроекта «Об основных принципах государственного надзора (контроля)» будет способствовать уменьшению регуляторной нагрузки на добропорядочный бизнес и внедрению дополнительных инструментов обеспечения прав граждан.

Кстати, о главных изменениях в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий!

«Это чрезвычайно важный документ, который позволит переориентировать систему государственного надзора с доминирующей сегодня карательно-репрессивной в превентивную и риск-ориентированную, повысить прозрачность проверок и упростить взаимодействие органов контроля и бизнеса», – прокомментировал первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Алексей Любченко

Законопроектом предлагается: