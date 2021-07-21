Кабмин предлагает повысить штрафы должностным лицам за нарушения в ходе проверок бизнеса

Кабинет министров одобрил несколько законопроектов для перезагрузки системы проверок бизнеса контролирующими органами.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
Правительство одобрило проект закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно повышения ответственности должностных лиц органов государственного надзора (контроля)», которым предлагается усилить ответственность должностных лиц органов контроля и увеличить сумму административного штрафа за нарушение требований законодательства по вопросам ведения государственного надзора – с 850 грн до 4250 грн.
Реализация законопроекта «Об основных принципах государственного надзора (контроля)» будет способствовать уменьшению регуляторной нагрузки на добропорядочный бизнес и внедрению дополнительных инструментов обеспечения прав граждан.
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«Это чрезвычайно важный документ, который позволит переориентировать систему государственного надзора с доминирующей сегодня карательно-репрессивной в превентивную и риск-ориентированную, повысить прозрачность проверок и упростить взаимодействие органов контроля и бизнеса», – прокомментировал первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Алексей Любченко
Законопроектом предлагается:
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