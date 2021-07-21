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Кабмин предлагает повысить штрафы должностным лицам за нарушения в ходе проверок бизнеса

Кабмин предлагает повысить штрафы должностным лицам за нарушения в ходе проверок бизнеса

Кабинет министров одобрил несколько законопроектов для перезагрузки системы проверок бизнеса контролирующими органами.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Правительство одобрило проект закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно повышения ответственности должностных лиц органов государственного надзора (контроля)», которым предлагается усилить ответственность должностных лиц органов контроля и увеличить сумму административного штрафа за нарушение требований законодательства по вопросам ведения государственного надзора – с 850 грн до 4250 грн.

Реализация законопроекта «Об основных принципах государственного надзора (контроля)» будет способствовать уменьшению регуляторной нагрузки на добропорядочный бизнес и внедрению дополнительных инструментов обеспечения прав граждан.

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«Это чрезвычайно важный документ, который позволит переориентировать систему государственного надзора с доминирующей сегодня карательно-репрессивной в превентивную и риск-ориентированную, повысить прозрачность проверок и упростить взаимодействие органов контроля и бизнеса», – прокомментировал первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Алексей Любченко

Законопроектом предлагается:

  • ввести добровольное страхование гражданской ответственности деятельности предпринимателей;
  • ввести аудит деятельности компаний, как отдельного функционала, позволяющего предприятиям предотвратить нарушение требований законодательства;
  • создать институт общественных Советов по вопросам государственного надзора при органах контроля, что позволит повысить объективность и публичность рассмотрения жалоб предпринимателей;
  • цифровизировать процессы государственного контроля;
  • усилить ответственность должностных лиц органов государственного надзора;
  • усовершенствовать процедуры приостановления деятельности субъектов хозяйствования;
  • определить в Кодексе административного судопроизводства процедуры сокращенного производства по делам по обращению органов государственного надзора в суд по недопущению к проверке, приостановлению деятельности предпринимателей для устранения нарушений, которые несут угрозу жизни и здоровью людей.
По материалам Finance.UA
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