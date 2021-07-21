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Минфин разместил гособлигации на 3 миллиарда

Минфин разместил гособлигации на 3 миллиарда

На аукционе облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 27 июля Министерство финансов привлекло 3,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Инвесторам предложили пять выпусков ценных бумаг в гривне и один – долларовый.

От размещения ОВГЗ в гривне в бюджет поступило 1,4 млрд грн, долларовых бумаг разместили на 65 млн долл. Всего в бюджет поступило 3,1 млрд грн.

Средневзвешенная доходность годовых ОВГЗ – 11,15% (+16 б.п.), сроком 1,5 года – 11,30%, 2 года – 12,09%, 3 года – 12,27% (-3 б.п .), а 6 лет – 12,75% (2 б.п.).

Доходность по годовым ОВГЗ в долларах составила 3,70%.

По материалам Економічна Правда
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