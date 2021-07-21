Нарушители ПДД отказываются платить штрафы – бюджет может недополучить 2,6 млрд грн

С 2018 года по март 2021-го средний уровень оплаты административных штрафов, наложенных патрульными за нарушения ПДД, составлял 81%, в то время как по решениям судов – только 22,4%. При этом в 2013-2015 годах показатель составлял 68,7% и 57% соответственно.
В связи с неуплатой штрафов госбюджет может недополучить 2,6 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты, сославшись на результаты соответствующего аудита.
По данным ведомства, еще 1,1 млрд грн не поступили в казну из-за закрытия судами дел об админправонарушениях и отмене постановлений о наложении взыскания.
В 2018-м хуже всего наложенные судами штрафы платились в Черниговской области (13%), в 2019-м – в Житомирской (12%), а в 2020-м – в Донецкой (12%).
Всего за последние три года полиция направила в суды почти 880 тыс. дел о нарушении ПДД. Из них – 76,7 тыс. (более 8%) – вернули из-за неправильного оформления.
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Судьи рассмотрели более 790 тыс. дел, которые касались 794 тыс. человек. Из них – почти 576 тыс. (72,8%) выписали штрафов на свыше 2,9 млрд грн. Однако уплачено только 517 млн грн (17,6%).
В отношении почти 204 тыс. нарушителей дела были закрыты. Около половины – в связи с истечением сроков. Более трети – из-за отсутствия события или состава админнарушения.
Примечательно, что более 55% закрытых судами дел касались нарушений, предусмотренных ч. 1-4 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством лицами, находящимися в состоянии опьянения).
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