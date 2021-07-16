Украинцам хотят разрешить фотографировать нарушения ПДД и получать за это деньги

В Верховную Раду внесли законопроект, который предлагает платить украинцам деньги за фото- или видеофиксацию нарушения правил дорожного движения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный портал ВР.
Внесенный в парламент законопроект предлагает внести изменения в законодательство, которые бы позволили гражданам передавать правоохранителям информацию о нарушении ПДД.
Фиксировать нарушения украинцы смогут с помощью своих смартфонов или планшетов.
Для фиксации нарушений ПДД планируют использовать специальную программу, которая бы обеспечивала идентификацию гражданина через “Дію”, а также гарантировала бы подлинность фото и видео с нарушением.
Рассмотрение дел в таком режиме будет осуществляться в упрощенном порядке.
За фиксацию нарушения украинцы смогут получить вознаграждение в размере 10% от штрафа, который будет составлен по данному факту.
Однако, нардепы предлагают установить уголовную ответственность за представление поддельных или искусственно созданных фото и видео.
В законопроекте также гарантируется конфиденциальность и неразглашение сведений о гражданах, сообщивших о нарушениях. То есть оштрафованные водители не будут знать, кто именно сфотографировал их нарушение.
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